В Калининградской области многодетные семьи получат бесплатную психологическую помощь.

У проекта, который реализует региональная Ассоциация многодетных семей, есть две цели - краткосрочная и долгосрочная. Сначала психологи помогут родителям и детям разрешить текущие семейные конфликты. Затем, подведя итоги этой работы, специалисты смоделируют новые способы диагностики и коррекции кризисов в многодетных семьях.

В течение двух месяцев с 16 многодетными семьями будут работать два психолога, детский и взрослый. В рамках первого этапа запланированы три групповых занятия. Одно из них уже состоялось в Калининграде на площадке библиотеки имени Чехова. Мероприятия второго и третьего этапов пройдут параллельно. Речь идет о творческих мастер-классах и семейных трудовых десантах, а также об индивидуальных консультациях с психологами.

Одна из самых распространенных проблем, волнующих родителей - участников проекта, связана с подростковыми кризисами детей. Есть супруги, отношения которых зашли в тупик, есть просто уставшие от повседневных проблем мамы, которым нужна поддержка. Все это наложилось на пандемию, закрытие детских садов, секций и школ.

- Надеюсь, занятия с психологами помогут родителям и детям лучше понять друг друга, - отмечает руководитель региональной Ассоциации многодетных семей Татьяна Павлюткина. - Уже после первого группового тренинга ко мне подошла женщина и поблагодарила. Она сказала, что наконец-то поняла, что делает неправильно по отношению к дочери-подростку. Если хотя бы одной семье участие в проекте поможет решить семейные проблемы, вернет взаимопонимание, краткосрочную цель можно считать достигнутой. Затем мы подведем итоги проекта и продолжим развивать направление психологической поддержки. Будет замечательно, если наработанный опыт в перспективе позволит помочь еще многим многодетным семьям.