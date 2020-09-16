"Ленфильм" возглавил экс-журналист Федор Щербаков

Новости

В Туркмении закрыли классы с обучением на русском языке 13:23
Германия хотела откупиться от США для снятия санкций с "Северного потока-2" 13:23
Минск и Москва обсудят выполнение дорожной карты по отмене роуминга 13:20
Критики назвали лучшие телесериалы года 13:17
Климатологи рассказали, из-за чего ускорилось таяние вечной мерзлоты 13:16
На Филиппинах разбился военный вертолет, экипаж погиб 13:13
Тесака обнаружили мертвым в СИЗО Челябинска 13:05
В учениях "Кавказ-2020" примут участие около 350 белорусских военных 13:00
Генри Кавилл рассказал о своем Шерлоке 12:57
Две модели Toyota оказались самыми востребованными у угонщиков 12:45
Названы самые аварийные трассы Москвы 12:38
Фото: Евгений Петросян впервые показал своего второго ребенка 12:34
Власти Испании хотят расследовать нарушения прав человека времен франкизма 12:34
Володин раскритиковал депутатов в возрасте за явку на пленарное заседание 12:34
Потери экономики Таиланда от COVID-19 будут больше, чем считалось ранее 12:28
Володин рассказал о разговоре с Путиным на тему открытия сессии 12:28
Лукашенко назвал мифом "нелегитимность выборов" в Беларуси 12:28
Урсула фон дер Ляйен предложила создать "Европейский союз здравоохранения" 12:11
Делимобиль пустил за руль водителей без стажа 12:03
ВТО обвинила США в развязывании торговой войны с Китаем 11:56
В Беларусь c рабочим визитом прибыла делегация во главе с Сергеем Шойгу 11:55
В Индонезии злостных нарушителей масочного режима послали копать могилы 11:30
МИД Японии заявил о намерении развивать отношения с Россией 11:25
И. о. главного тренера "Амура" сдал положительный тест на COVID-19 11:18
Сайт ФНС поможет разобраться с налоговыми уведомлениями 11:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 12:40
Рубрика: Культура

"Ленфильм" возглавил экс-журналист Федор Щербаков

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Генеральным директором киностудии "Ленфильм" назначен Федор Щербаков. Новый руководитель уже представлен коллективу, от него ждут финансового оздоровления и восстановления работы над "замороженными проектами". Об этом сообщает пресс-служба киностудии.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Инесса Юрченко покидает "Ленфильм"

Согласно официально информации, Щербаков окончил факультет журналистики МГУ Ломоносова и начинал свою карьеру журналистом "Первого канала". Позднее перешел на госслужбу, а в настоящее время является основателем и генеральным директором медиахолдинга 1st MediaInvest, насчитывающего несколько федеральных и региональных СМИ. Его опыт планируется применить прежде всего в финансовой сфере.

- "Ленфильм" начинает работу по выплате кредита, - таким было первое заявление самого Щербакова. - Сейчас мы нацелены на финансовое оздоровление студии, и все платежные вопросы будут постепенно разрешаться.

При этом и новый генеральный директор, и председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук в очередной раз заявили об отсутствии планов по приватизации киностудии.

- Ни о какой приватизации речи не идет, - заявил Бондарчук. - Дальнейшая судьба ряда проектов и замыслов, оказавшихся в силу обстоятельств "на паузе", в скором времени также сдвинется с мертвой точки. Федор Николаевич Щербаков - профессиональный и эффективный менеджер. Нет сомнений, что, возглавив "Ленфильм", он продолжит развитие перспективных проектов.

Экс-руководители киностудии в настоящее время вернулись на прежние места работы. Эдуард Пичугин продолжит руководить киноцентром "Великан Парк" и сетью кинотеатров "Киносити". Инесса Юрченко вернулась к своим обязанностям директора компании "Триикс Медиа" и продюсированию фильмов и сериалов.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Будущее "Ленфильма"

Главное сегодня

В Беларусь c рабочим визитом прибыла делегация во главе с Сергеем Шойгу
Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья
Германия хотела откупиться от США для снятия санкций с "Северного потока-2"
Названы пять важнейших изменений в правилах дорожного движения
Медведева провела первую тренировку под руководством Тутберидзе
Что ждет российские сериалы после пандемии
Новый альбом Жанны Агузаровой. Легко, беззаботно, в духе "Браво", но с рэпом