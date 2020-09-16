"Ленфильм" возглавил экс-журналист Федор Щербаков

Генеральным директором киностудии "Ленфильм" назначен Федор Щербаков. Новый руководитель уже представлен коллективу, от него ждут финансового оздоровления и восстановления работы над "замороженными проектами". Об этом сообщает пресс-служба киностудии.

Согласно официально информации, Щербаков окончил факультет журналистики МГУ Ломоносова и начинал свою карьеру журналистом "Первого канала". Позднее перешел на госслужбу, а в настоящее время является основателем и генеральным директором медиахолдинга 1st MediaInvest, насчитывающего несколько федеральных и региональных СМИ. Его опыт планируется применить прежде всего в финансовой сфере.

- "Ленфильм" начинает работу по выплате кредита, - таким было первое заявление самого Щербакова. - Сейчас мы нацелены на финансовое оздоровление студии, и все платежные вопросы будут постепенно разрешаться.

При этом и новый генеральный директор, и председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук в очередной раз заявили об отсутствии планов по приватизации киностудии.

- Ни о какой приватизации речи не идет, - заявил Бондарчук. - Дальнейшая судьба ряда проектов и замыслов, оказавшихся в силу обстоятельств "на паузе", в скором времени также сдвинется с мертвой точки. Федор Николаевич Щербаков - профессиональный и эффективный менеджер. Нет сомнений, что, возглавив "Ленфильм", он продолжит развитие перспективных проектов.

Экс-руководители киностудии в настоящее время вернулись на прежние места работы. Эдуард Пичугин продолжит руководить киноцентром "Великан Парк" и сетью кинотеатров "Киносити". Инесса Юрченко вернулась к своим обязанностям директора компании "Триикс Медиа" и продюсированию фильмов и сериалов.