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16.09.2020 20:34
Рубрика: Культура

Бутман на веранде

В Вологде все-таки пройдет традиционный джазовый фестиваль
Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8263)
В Вологде состоится очередной Международный фестиваль "Блюз на веранде". Он пройдет в семнадцатый раз, а начнется 22 сентября. Как сообщила арт-директор фестиваля Катерина Колесова, главным препятствием стала пандемия коронавируса. Поэтому музыкальный праздник проводят не в июле, как было раньше, а в сентябре.

- Он будет короче, чем обычно, без иностранных музыкантов, и не на открытом воздухе, а в помещении, - заявляет Катерина Колесова.- Но "Блюз на веранде" все-таки состоится! Вологду вновь ожидает незабываемая музыкальная феерия и встреча со старыми и новыми друзьями.

Фото: из личного архива
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Опять-таки по уже устоявшейся традиции хедлайнером станет народный артист России Игорь Бутман. Его квинтет с участием пианиста-виртуоза Олега Аккуратова и первого российского музыканта, победившего на Международном конкурсе гитаристов Института джаза в Вашингтоне, Евгения Побожего откроет фестиваль.

В течение нескольких дней гостей фестиваля будут радовать своими блюзовыми и джазовыми импровизациями музыканты из Рыбинска, Ярославля, Архангельска, Санкт-Петербурга и других городов. Конечно, зрители ждут не только традиционные концертные программы, но и полюбившиеся социальные проекты. Это открытая дискуссия о состоянии современной музыки в провинции, форум молодых исполнителей "Живое звучание", мастер-классы для музыкантов и всех желающих и детская развлекательная программа "Беби-джаз".

Как отметила Катерина Колесова, особенность фестиваля еще и в том, что на одной сцене со звездами играют вологодские музыканты. А каждый фестивальный день по традиции будет завершать джем-сейшн с участием всех артистов.

В регионах Культура Музыка Джаз Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда

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