МВД опровергло задержание целого отдела полиции Псковской области

УМВД по Псковской области опровергло сообщения о том, что в Великих Луках в полном составе задержаны сотрудники городского отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков.

- Эта информация не соответствует действительности, - сообщил "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по Псковской области Алексей Баранов.

В то же время сейчас в отделе полиции по городу Великие Луки в "антинаркотическом" отделе работают сотрудники управления собственной безопасности МВД по Псковской области и представители ФСБ.

Вопросы есть к руководителю отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, проверяются факты возможного превышения им полномочий. В ближайшее время материалы планируется передать в региональный СК.

Визит силовиков в отдел полиции не остался незамеченным среди жителей Великих Лук. По городу поползли слухи о задержании целого отдела полицейских, недостоверная информация стала распространяться через каналы в мессенджерах и соцсетях.