Пенсионер Иван Санжаров переехал в Калининградскую область с Сахалина, чтобы превратить Янтарный край в Кедровый. Есть у него и более масштабная цель - сделать кедр живым символом России. Он выращивает саженцы кедра и дарит их всем, кто желает озеленить общественные территории. В прошлом году школы, больницы и детские сады в 18 субъектах РФ бесплатно получили 43 тысячи кедрят. Так ласково, будто детей, называет Иван Иванович маленькие деревца. В этом году к раздаче готовы полмиллиона саженцев, они отправятся почти в 50 регионов. Все это - без копейки бюджетных денег.

Царь деревьев

Питомник площадью семь гектаров расположился в Зеленоградском городском округе в получасе езды от Калининграда. Малыши-кедры здесь повсюду: на грядках, в теплицах, в кадках, в ведерках. Всего несколько миллионов саженцев. Самые крупные - двухгодовалые - 20-25 сантиметров в вышину. Есть и совсем крохи, посаженные в этом году. Они пока больше похожи не на деревья, а на газонную траву.

- В Калининградской области растут всего около десятка взрослых кедров, поэтому семена мы закупаем в других российских регионах. Кедра корейского - в дальневосточном Приморске, кедра сибирского - в Сибири, - рассказывает Иван Санжаров. - Долго искал семена кедра европейского, но не нашел. Купил саженцы, лет через 10 они сами дадут семена. Корейские и сибирские кедрята, которые появились на свет в питомнике, тоже лет через 15, а то и раньше, начнут плодоносить. Так что мы не просто выращиваем саженцы, мы закладываем в Калининградской области мощную семенную плантацию.

Вообще-то в Зеленоградском кедровом питомнике есть и дубы, и буки, и каштаны. Всего около 30 видов деревьев и лиан. Но царят здесь именно кедры. На напрашивающееся "почему" Санжаров отвечает: все деревья прекрасны, но по комплексу полезных свойств как для природы, так и для человека ни одно не сравнится с кедром.

- Помимо орехов, которые имеют особые целебные свойства, у кедра есть очень мощное достоинство - он выделяет фитонциды, - охотно поясняет Иван Иванович. - Это летучие химические вещества, обладающие бактерицидными свойствами. Там, где кедры растут, не то что бактерии и вирусы, комары не водятся. Я про кедры прочитал все, что ученые когда-либо про них написали. Изучая информацию про фитонциды, всему даже не верил. А потом сам ощутил аромат фитонцидов в первый раз, и описания поблекли в сравнении с реальными ощущениями. Райское, божественное наслаждение - по-другому никак не скажешь. Что касается пользы для природы, кедр вяжет вокруг себя кормовую цепочку из нескольких десятков видов представителей животного мира. Обычные леса по сравнению с кедровыми крайне бедны.

Защитим детей от вирусов

Санжаров уверен: в первую очередь кедровая защита от бактерий и вирусов нужна детям. Поэтому одна из целей проекта, получившего название "Кедры России", - к 2023 году озеленить с помощью бесплатных саженцев все детские сады, школы, детдома и интернаты в стране.

- Вообще-то мы дарим кедрят всем, кто хочет высадить их на общественных территориях, - продолжает Иван Санжаров. - Это могут быть жители многоэтажек, желающие озеленить двор. И даже предприниматели, если саженцы им нужны не для посадки за забором, а для озеленения города. А многодетные семьи получают кедры бесплатно даже для собственных частных домов. Необходимо оставить заявку на нашем сайте - и мы отправим саженцы, получатели заплатят только за пересылку. Но с детсадами и школами работа идет и во входящем, и в исходящем направлении. У нашего проекта есть региональные координаторы, которые сами связываются с директорами и заведующими, вместе с детьми организуют посадку. В Калининградской области кедрята растут на территории 22 детских образовательных учреждений, и это только начало.

Сейчас проекту очень нужна помощь со стороны региональных министерств образования. Речь идет не о деньгах, а об информационном сопровождении.

- Возьмем, к примеру, Башкортостан, где насчитывается более тысячи детсадов и более тысячи общеобразовательных школ и интернатов, - говорит менеджер проекта "Кедры России" по работе с региональными координаторами Алексей Килинскас. - Сколько времени понадобится башкирскому координатору, чтобы связаться со всеми учреждениями, рассказать о проекте, узнать потребности, сформировать заявки? Несколько лет, не меньше. А сколько времени потребуется специалисту регионального министерства образования, чтобы создать рассылку, отправить информацию в детсады и школы по электронной почте и предложить сформировать заявки? Несколько часов. Мы одно за другим пишем официальные письма министрам образования субъектов РФ, но ответов не получаем. Боюсь, что эти письма не доходят до глав министерств, а отсеиваются на уровне делопроизводителей. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к ответственным чиновникам: окажите нам информационную поддержку!

63 координатора

Региональные координаторы - это волонтеры. Днем они работают, вечером воспитывают детей, а в свободное время принимают заявки на саженцы и ведут диалог со школами и детсадами. Иван Санжаров надеется, что когда-нибудь у проекта появится возможность оплачивать труд этих людей. Пока же координаторы работают бесплатно и даже тратят свои деньги - на связь и бензин.

- Сейчас сеть состоит из 63 человек, которые живут в 51 регионе, - продолжает Алексей Килинскас. - Мы рады всем неравнодушным людям, желающим присоединиться к проекту. Мы отправляем саженцы только в субъекты РФ, охваченные сетью координаторов. Ведь поступающие заявки необходимо оценить, структурировать, подготовить общий сводный лист. Потом наш активист идет на почту, забирает посылку и распределяет саженцы между заявителями. Просьбы, поступающие из "свободных" регионов, мы не игнорируем. Они копятся в специальной папке и ждут, когда в субъекте РФ появится координатор. С 2020 года начали формировать сеть координаторов на уровне районов, городов и поселков. Это поможет создать более полные реестры потребностей в саженцах для озеленения общественных территорий, водоохранных зон водоемов, мест массовой гибели лесов.

Вот история одного координатора. Александр Вишняков переехал в Калининград из Иркутской области. Он скучал по сибирским кедрам и решил высадить на своем участке несколько деревьев.

- Думал, где бы купить саженцы, искал информацию в интернете, - рассказывает Александр. - В основном продавцы предлагали декоративные растения, а я хотел настоящий кедр, выращенный из семечка. Вот так случайно и узнал про "Кедры России". Приехал в питомник, чтобы купить саженцы, разговорился с Иваном Ивановичем, поразился, какое замечательное он затеял дело. Начал помогать чем мог. Я работаю на госслужбе, а в свободное время координирую проект в Калининградской области. Сейчас активно сотрудничаю со школами и детсадами - не только по вопросам озеленения, но и по вопросам экологического воспитания подрастающего поколения. Налаживаю контакты с муниципалитетами региона. Одна из наших задач - заложить кедровые аллеи во всех городах и крупных поселках Калининградской области.

Фото: Ульяна Вылегжанина / РГ

Финансовая сторона вопроса

Иван Санжаров дарит 99 процентов саженцев и лишь один процент продает - для озеленения частных территорий. Поэтому существует проект на пожертвования благотворителей и сахалинские накопления Ивана Ивановича. Своих спонсоров кедровод благодарит оригинально - выращивает в их честь саженцы, чтобы в будущем заложить именные кедровые рощи.

- Вот у нас принято прибивать на дома памятные доски, скульптуры какие-то устанавливать. Но сколько проживут те дома и те скульптуры? А кедр сибирский живет 600-700 лет, кедр корейский - 800-900 лет. Представляете, сколько поколений потомков будут ходить по роще, наслаждаться фитонцидами и поминать благотворителя добрым словом. Вообще, даже если не будет пожертвований, я это дело не брошу. Моей пенсии хватит, чтобы выращивать 150-200 тысяч саженцев ежегодно. Но с поддержкой, благотворительной ли, государственной ли, мы в состоянии к 2024 году выйти на 100 миллионов кедрят в год, - подводит итог Иван Санжаров.

Контакты

Оставить заявку на бесплатные саженцы можно здесь.

Если вы хотите стать региональным координатором, свяжитесь с Алексеем Килинскасом: 8-906-213-13-53.

Если вы хотите каким-то иным образом принять участие в проекте, свяжитесь с Иваном Санжаровым: 8-962-256-44-05.