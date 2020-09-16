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16.09.2020 17:33
Рубрика: Власть

От Пушкина до военного аэродрома

Приютино предстоит масштабная реконструкция
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 207(8261)
Усадьбу Приютино, вошедшую в историю как усадьба Олениных, в которой гостили поэты Пушкин и Жуковский, баснописец Крылов, художник Кипренский, композиторы Глинка и Алябьев, планируется реконструировать и сделать одной из основных точек создаваемого нового "Пушкинского маршрута". Фронт работ большой: от восстановления руинированных зданий до реставрации старинного парка, по аллеям которого гулял еще Александр Сергеевич с дочерью Оленина Анной, в которую был влюблен.

История Приютина восходит к 1795 году, когда Алексей Оленин - известный государственный деятель, меценат, директор Императорской Публичной библиотеки, купил 776 десятин земли недалеко от Петербурга. Был возведен усадебный комплекс с двумя господскими домами и прочими строениями (были здесь и оранжереи, в которых выращивались ананасы). Почему два господских дома? Супруги Оленины были гостеприимны: второй дом, по размеру равный первому, предназначался для гостей. Как писал князь П. А. Вяземский жене 21 мая 1828 года: "гостить у Олениных… было очень привольно: для каждого отводилась особая комната, давалось все необходимое и затем объявляли: в 9 час. утра пьют чай, в 12 - завтрак, в 4 обед, в 6 часов полудничают, в 9 - вечерний чай; для этого все гости сзывались ударом колокола…" После ужина устраивались любительские спектакли.

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В 1841 году после смерти жены Оленин продал Приютино. Затем усадьба еще несколько раз меняла владельца.

После революции она вошла в состав местного совхоза. Во время Великой Отечественной рядом с ней находился военный аэродром, поэтому строения использовались для нужд защищавших Ленинград авиаполков. После войны здания перешли в военное ведомство, а затем их отдали под многонаселенные коммунальные квартиры. Заселяли и миниатюрные постройки, в том числе крошечный погреб-ротонду. В 1960 году усадьба получила статус памятника истории культуры, но возрождать ее стали лишь десятилетия спустя. В 1974 году была открыта первая экспозиция в двух комнатах главного господского дома. Но оставшихся к тому времени жильцов удалось расселить еще через несколько лет, после чего началась реставрация здания. Только в 1990 году вновь открылся для посетителей главный господский дом.

Ныне усадьба (имеющая статус литературно-художественного музея) занимает 11 гектаров. Строения находятся в разном состоянии: второй господский дом - руинирован, в главном господском доме открыта экспозиция (в ней представлены и подлинные вещи семьи Олениных), но само здание давно нуждается в реставрации. Также разнится состояние хозяйственных построек.

Между тем именно Приютино - музеефицированную усадьбу XIX века, имеющую не только богатейшую историю - от Пушкина до военного аэродрома, но и отличную транспортную доступность (полчаса на маршрутке от станции метро "Ладожская"), можно было бы превратить в уникальное культурное пространство - с музеем, выставками, интерактивными площадками.

Музей-усадьба станет одной из основных точек нового туристического «Пушкинского маршрута»

В 2012 году правительством Ленобласти и Министерством культуры РФ было заключено соглашение о реализации проекта сохранения историко-культурного наследия в РФ. В рамках подпроектов началась реставрация различных объектов в Ленобласти. В дальнейшем одним из подпроектов стала реставрация усадьбы Приютино.

Как "РГ" пояснила Ольга Морозова, заведующая музеем-усадьбой "Приютино", проект предполагает полную реставрацию территории усадьбы, включая девять исторических строений (с оснащением инженерными коммуникациями) и парковую зону. Так что вместо руин второго господского дома будет восстановленное здание, в котором разместятся фонды и литературная гостиная для проведения концертов и вечеров. В кухне-прачечной откроется информационный центр, в людской - экспозиция на тему "Экономика дворянской усадьбы", в "Хлебном магазине" (пекарне) можно будет ознакомиться с "Кухней усадьбы XIX века", молочный погреб займут временные выставки, в кузне заработает настоящая кузница, а в винном погребе поместят экспонаты, относящиеся к истории парка. Расширится тематика музея, появится возможность более полного раскрытия быта русской усадьбы, дворянского этикета, духовной жизни России XIX века.

Фото: Юрий Белинский/ТАСС
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- Мы предложим уникальный культурный продукт: с погружением в атмосферу усадебного быта с максимальной исторической достоверностью, проведение выходного дня в усадьбе, с включением способов досуга того времени, мастер-классы по рукоделию, кузнечному делу. А отреставрированный парк станет местом проведения культурных мероприятий и семейного отдыха. Именно семьи с детьми станут одной из главных целевых групп посетителей усадьбы, - сказала Ольга Морозова.

В комитете по культуре Ленобласти "РГ" сообщили, что в следующем году проект будет проходить Главгосэкспертизу, предварительная стоимость работ - 700 миллионов рублей (без учета подводки коммуникаций). Финансирование пойдет из федерального и регионального бюджетов. Начало работ планируется на 2022 год. Важно, что музей-усадьба "Приютино" станет одной из основных точек, частью разрабатываемого нового туристического "Пушкинского маршрута" международного уровня. Причем этот областной маршрут станет частью маршрута федерального.

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