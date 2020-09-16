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16.09.2020 15:54

Валдайские мотивы

Проект комфортной городской среды, разработанный в СПбГАСУ, будет воплощен на Валдае
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Работа над проектами по преобразованию городских общественных пространств ведется в СПбГАСУ не первый год. Все проекты нацелены на практическую реализацию, а некоторые из них уже находят свое воплощение. Успех представителей университета на IV Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды стал вполне закономерным событием. Проект "Валдай_ЦЕНТР", среди авторов которого преподаватели и студенты архитектурного факультета СПбГАСУ, вошел в число победителей. Рассказывает доцент кафедры дизайна архитектурной среды Александр Демин.
Фото: Пресс-служба СПбГАСУ Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
Фото: Пресс-служба СПбГАСУ

Александр Демин: Университет давно сотрудничает с Валдайским районом Новгородской области. "Валдай_ЦЕНТР", являющийся продуктом проектной студии СПбГАСУ, был бы невозможен без поддержки администрации Валдая. Всероссийский конкурс априори предполагает реализацию проектов-победителей в течение двух лет. Для этого выделено 50 миллионов рублей по гранту из федерального бюджета и 10 миллионов - из бюджета Новгородской области.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
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Как шла работа над проектом? Вы выезжали на Валдай?

Александр Демин: Мы применяли метод соучаствующего проектирования: Конечно, были поездки, общение с местными жителями, пожелания которых мы постарались учесть. В итоге определили пять символов-ассоциаций. Первая ассоциация - волна, поскольку город расположен на берегу Валдайского озера, в оформлении пространства много волнистых линий. Вторая ассоциация - холмы: о Валдайской возвышенности будут напоминать холмистые газоны. Третья - луговые травы. Местные травы мы предложили использовать в качестве посадочного материала. Далее - валдайский колокольчик, образ которого будет воплощен в малых архитектурных формах, и девушка с баранками. Баранки - это тоже местный символ. Поэтому планируется создание статуи девушки, держащей валдайские баранки. Проект предусматривает разработку единого дизайн-кода фасадных вывесок и малых форм. Так, символика валдайского колокольчика будет нанесена на маркизы, навесы и уличное оборудование. Концепцией предложено использование натуральной брусчатки из диабаза как дорожного покрытия проезжей части. Все эти детали помогут сформировать комфортное пространство исторической городской площади с гармоничными в совокупности компонентами архитектурной среды. Уверен, что новое пространство станет одним из любимых мест отдыха жителей Валдая и гостей города.

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То есть будущие архитекторы, задействованные в Валдайском проекте, смогут уже через два года воочию увидеть обновленную центральную площадь города?

Александр Демин: Именно так. Для молодых архитекторов и дизайнеров это будет дополнительным стимулом творческого роста. Победа в федеральном конкурсе дает серьезную финансовую поддержку для реализации архитектурных идей. Жители малых городов получат комфортные, современные общественные пространства, притягивающие туристов, горожан, а значит, и инвестиции в городскую экономику.

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