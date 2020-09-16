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16.09.2020 18:23
Рубрика: Общество

Ученые нашли способ создавать искусственные кровеносные сосуды

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Группа петербургских ученых нашла способ создавать искусственные сосуды малых диаметров. В основе технологии лежит растворимая полимерная матрица, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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В научную группу вошли специалисты СПбГУ, Первого Санкт-Петербургского государственного университета имени Павлова и Института высокомолекулярных соединений РАН. Задача перед учеными стояла непростая.

Дело в том, что синтетические сосуды в принципе существуют, такие протезы используются когда нужно заменить сосуды диаметром более 5 миллиметров. Использовать такую технологию для более тонких сосудов нельзя, возникают тромбы. К тому же используются сосуды-протезы и в детской хирургии, ведь ребенок растет, сосуды становятся больше и протез нужно менять, а это проблематично.

Исследовательская группа петербургских ученых предложила принципиально иной подход - сосуд растет сам на основе полимерной растворимой матрицы. Эксперимент был проведен на крысе. Ей вживили матрицу-имплант в брюшную аорту. За 16 месяцев матрица растворилась, а на ее месте образовался искусственный сосуд, который по своим характеристикам похож на естественный. Также было установлено, что материал матрицы биосовместимый и нетоксичный.

В качестве материала для матрицы использовалась полимолочная кислота, это естественное для человека соединение, она содержится в организме.

Несмотря на то, что результаты эксперимента в целом очень позитивные, работы еще предстоит много. В частности, у подопытной крысы, которой вживляли матрицу, появилась аневризма аорты - это расширение сосуда. Исследователи полагают, что для предотвращения таких осложнений необходимо разработать методику, которая укрепляла бы стенки матрицы.

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