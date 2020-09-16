В Новгородской области открыли мемориал летчикам

Новости

В Ростове скончался генерал-майор МВД Вячеслав Нагоша 12:00
ВТО обвинила США в развязывании торговой войны с Китаем 11:56
В Беларусь c рабочим визитом прибыла делегация во главе с Сергеем Шойгу 11:55
Две модели Toyota оказались самыми востребованными у угонщиков 11:45
В Индонезии злостных нарушителей масочного режима послали копать могилы 11:30
МИД Японии заявил о намерении развивать отношения с Россией 11:25
И. о. главного тренера "Амура" сдал положительный тест на COVID-19 11:18
Сайт ФНС поможет разобраться с налоговыми уведомлениями 11:14
В Киргизии по подозрению в халатности задержан экс-министр здравоохранения 11:10
Главный инфекционист Москвы: После прививки от COVID-19 уровень антител гораздо выше, чем у переболевших 11:02
Реактивный беспилотник с напечатанным двигателем испытали в России 11:00
Наталья Сергунина подвела итоги летнего сезона на ВДНХ 10:49
В Москве закроют проезд через Театральную аллею 10:41
В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составил 0,26% 10:39
Завершился ремонт тоннеля рядом с аэропортом Внуково 10:23
Опрос: Почти каждый десятый американец думает, что Холокост начали евреи 10:21
Восемь столичных парков подготовили экскурсионную программу 10:14
Житель Нижегородской области пострадал при взрыве снаряда 10:11
В подмосковных Люберцах нашли младенца, оставленного на лавке 10:02
Путин поздравил Сугу с избранием премьер-министром Японии 09:39
Украина усилила охрану границы с Беларусью из-за паломников-хасидов 09:36
Под Липецком сошел с рельсов грузовой поезд 09:28
Ракова: Еще 1223 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:18
Названы ограничения для участников испытаний вакцины "Спутник V" 09:05
Дворец гимнастики в Лужниках стал победителем премии MIPIM Awards 08:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 11:24
Рубрика: Общество

В Новгородской области открыли мемориал летчикам

Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)

В поселке Хвойная Новгородской области открыли мемориал летчикам, которые доставляли продовольствие в блокадный Ленинград и вывозили больных и раненых. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.

Речь идет о Московской авиагруппе особого назначения (МАОН). Ее самолеты базировались на семи аэродромах, расположенных в Хвойнинском районе. С октября по декабрь 1941 года летчики ежедневно вылетали в Ленинград через Ладогу - территорию, которую контролировала авиация противника. До появления "Дороги жизни" эти самолеты были единственной ниточкой, связывающей окруженный город с внешним миром.

Фото: arheologpskov/ instagram.com
В Пскове нашли клад конца XVI века с серебряными монетами

Памятную доску с надписью спроектировал московский дизайнер Иван Юдинков, внук командира эскадрильи МАОН Андрея Молодцова. Ее бесплатно изготовили на одном из карельских заводов. Доску установили на мемориальном камне из малинового кварцита.

Кроме того, частью мемориального комплекса стали стенды с информацией об авиагруппе. Данные взяты из книги "Летчики особого назначения" Анны Белорусовой, внучки летчика Петра Колесникова.

Внучка пилота приняла участие в открытии мемориала. Она поблагодарила жителей окрестных поселков, которые поддерживали летчиков.

- Здесь их встречали из рейсов, обогревали, помогали всем, чем могли, отдавая последнее, - сказала Анна Белорусова. - Всегда находились теплые сердечные слова, которые давали летчикам сил снова и снова уходить в полет.

В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

Главное сегодня

Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья
В Японии объявили состав нового правительства
Названы пять важнейших изменений в правилах дорожного движения
Пушков назвал "цинизмом и наглостью" заявление Трампа о ликвидации Асада
Судно для достройки "Северного потока-2" пошло в Германию
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году