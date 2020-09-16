В Новгородской области открыли мемориал летчикам

В поселке Хвойная Новгородской области открыли мемориал летчикам, которые доставляли продовольствие в блокадный Ленинград и вывозили больных и раненых. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.

Речь идет о Московской авиагруппе особого назначения (МАОН). Ее самолеты базировались на семи аэродромах, расположенных в Хвойнинском районе. С октября по декабрь 1941 года летчики ежедневно вылетали в Ленинград через Ладогу - территорию, которую контролировала авиация противника. До появления "Дороги жизни" эти самолеты были единственной ниточкой, связывающей окруженный город с внешним миром.

Памятную доску с надписью спроектировал московский дизайнер Иван Юдинков, внук командира эскадрильи МАОН Андрея Молодцова. Ее бесплатно изготовили на одном из карельских заводов. Доску установили на мемориальном камне из малинового кварцита.

Кроме того, частью мемориального комплекса стали стенды с информацией об авиагруппе. Данные взяты из книги "Летчики особого назначения" Анны Белорусовой, внучки летчика Петра Колесникова.

Внучка пилота приняла участие в открытии мемориала. Она поблагодарила жителей окрестных поселков, которые поддерживали летчиков.

- Здесь их встречали из рейсов, обогревали, помогали всем, чем могли, отдавая последнее, - сказала Анна Белорусова. - Всегда находились теплые сердечные слова, которые давали летчикам сил снова и снова уходить в полет.