В Петербурге льготникам запретят покупать больше одного проездного

В Петербурге изменится система льготного проезда. В частности, получатель льготы сможет оформить только один проездной в месяц, сообщает комитет по транспорту Северной столицы.

Дело в том, что в Петербурге, как и по всей стране, есть граждане, которые относятся сразу к нескольким категориям, дающим право на льготный проезд. Например, гражданин может быть пенсионером и инвалидом второй группы.

Раньше оформить проездной документ на месяц можно было как по документам, подтверждающим инвалидность, так и по пенсионному удостоверению. Но как выяснилось, в Петербурге бывают случаи, когда получатель льготы оформляет несколько проездных документов. Также в комитете по транспорте говорят, что просмотр записей камер видеонаблюдения показал, что льготными проездными иногда пользуются не только сами получатели, но и посторонние лица.

Сейчас цена льготного проездного билета в Петербурге составляет 623 рубля в месяц.