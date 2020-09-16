Новости

Турчак: "Единая Россия" получила две трети мандатов по итогам выборов 18:02
Тренер "Спартака" дисквалифицирован на 6 матчей после игры с ЦСКА 17:54
Эксперты: Новые партии составляют конкуренцию парламентской оппозиции 17:50
Зарплаты ректоров пересчитают 17:45
Лукашенко: США десять лет готовили дестабилизацию Беларуси 17:43
Стало известно, когда замкнется Большое кольцо московского метро 17:42
Астрахань отметит 180-летие Чайковского большим музыкальном марафоном 17:26
В воскресенье в столице перекроют движение транспорта 17:23
Вышел трейлер комедийного хоррора "Любовь и монстры" 17:18
Компания-владелец фургона погибшего Сергея Захарова оспорила приговор Ефремову 17:18
Минск: БГУ представит в Петербурге свои научно-технические разработки 17:14
В Ростове осудили участников крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" 17:13
В Словении деревянную статую Меланьи Трамп заменили бронзовой 17:10
Новый премьер Японии выступил за стабильные отношения с Россией 17:03
МВД опровергло задержание целого отдела полиции Псковской области 17:02
СК начал проверку после обнаружения младенца на лавочке в Подмосковье 16:40
Курган остался без света из-за аварии 16:36
Директор СВР: США играют ключевую роль в протестах в Беларуси 16:34
Иркутск в этом году сможет избежать подтоплений 16:32
Лукашенко предложил России провести новые военные учения 16:29
В Петербурге льготникам запретят покупать больше одного проездного 16:29
Зеленский назвал нейтральной позицию Украины по ситуации в Беларуси 15:45
Историк Соколов планировал жениться на Ещенко за месяц до ее убийства 15:44
Вышел трейлер комедийного сериала "Лунная база 8" 15:40
Силуанов: Дефицит бюджета в 2021 году снизится до 2,4% ВВП 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 17:06
Рубрика: Общество

Лигнин против рака

Идет создание препаратов, снижающих побочные эффекты химио- и лучевой терапии
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 207(8261)
Насколько тяжело переносят многие онкобольные химиотерапию и лучевое лечение - известно. Поэтому одна из задач, стоящих перед учеными ведущих клиник мира, сделать так, чтобы уменьшить негативное воздействие самого лечения на организм и снизить вероятность отдаленных последствий, в том числе "вторичных раков". Петербургские ученые называют очень перспективным направлением производство водорастворимых композиций сложного природного полимера - лигнина, вещества, синтезируемого растениями.
Фото: iStock
Ученые научили компьютерную программу выявлять болезни кишечника

Сейчас ученые проводят исследования свойств производных лигнина в рамках международного научного проекта, в котором принимают участие более 20 научных коллективов из разных стран. Кроме того, в 2016, 2019 и 2020 годах Российский научный фонд поддержал исследования, целью которых стало принципиальное доказательство возможности использования производных лигнина для снижения тяжести нежелательных эффектов при химио- и радиотерапии, а также возможности их применения для повышения качества жизни онкобольных как непосредственно во время лечения, так и после него. В российском проекте сейчас задействованы НМИЦ, Сколковский институт науки и технологий, НИИ фармакологии им. В. В. Закусова. Доклинические испытания планируется завершить до 2023 года.

Что выяснили ученые, проводя исследования и испытания на лабораторных животных (мышах)? Первое: значительное уменьшение нежелательных реакций от лечения, в том числе касающихся повреждения органов кроветворения (селезенка) и нарушений функций желудочно-кишечного тракта. Причем лигнины не снижают эффективность основного лечения.

- Часто перед онкологами встает проблема: они понимают, что для достижения успеха лечения нужно бы увеличить дозу химиопрепаратов, лучевую нагрузку. Но они видят, что пациент плохо переносит это лечение, и не могут назначить большие дозировки. Если же снизить негативное воздействие препаратов и облучения, можно было бы увеличить их дозировку, тем самым повысив эффективность лечения, - уточнил Владимир Быков, ведущий научный сотрудник лаборатории канцерогенеза.

- В нашем институте прицельно изучаются активные компоненты водорастворимой композиции лигнина - для объяснения его биологического эффекта на основании способности защищать печень. Защита печени - уже доказанное свойство композиции, оно важно не только в терапии онкобольных, но и в лечении гепатитов, - добавил Александр Жеребкер, научный сотрудник Сколковского института.

Доклинические испытания планируется завершить до 2023 года

Второе: у лабораторных мышей увеличивалась продолжительность жизни. Соединения лигнина уменьшали вероятность возникновения опухолей, в том числе после облучения ("вторичных раков"). Также можно предположить, что вещества, предотвращающие один из патологических процессов, будут эффективны для профилактики и лечения других.

Это означает, что природный полимер можно использовать и в схемах профилактики негативного воздействия различных канцерогенов на работников вредных производств. Есть еще одна область, где вытяжки из растений сослужат добрую службу: космос.

Эксперты заверили, что потенциальные препараты на основе соединений лигнина будут абсолютно доступными из-за доступности сырья (предполагается, что сырьевой базой станет древесина хвойных деревьев), причем сначала на рынок планируют выводить БАДы.

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Онкология: как победить рак

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном повышении акцизов
Директор СВР: США играют ключевую роль в протестах в Беларуси
За сутки в России подтверждено 5670 случаев COVID-19 в 84 регионах
Германия хотела откупиться от США для снятия санкций с "Северного потока-2"
Медведева провела первую тренировку под руководством Тутберидзе
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году