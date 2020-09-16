Насколько тяжело переносят многие онкобольные химиотерапию и лучевое лечение - известно. Поэтому одна из задач, стоящих перед учеными ведущих клиник мира, сделать так, чтобы уменьшить негативное воздействие самого лечения на организм и снизить вероятность отдаленных последствий, в том числе "вторичных раков". Петербургские ученые называют очень перспективным направлением производство водорастворимых композиций сложного природного полимера - лигнина, вещества, синтезируемого растениями.

Сейчас ученые проводят исследования свойств производных лигнина в рамках международного научного проекта, в котором принимают участие более 20 научных коллективов из разных стран. Кроме того, в 2016, 2019 и 2020 годах Российский научный фонд поддержал исследования, целью которых стало принципиальное доказательство возможности использования производных лигнина для снижения тяжести нежелательных эффектов при химио- и радиотерапии, а также возможности их применения для повышения качества жизни онкобольных как непосредственно во время лечения, так и после него. В российском проекте сейчас задействованы НМИЦ, Сколковский институт науки и технологий, НИИ фармакологии им. В. В. Закусова. Доклинические испытания планируется завершить до 2023 года.

Что выяснили ученые, проводя исследования и испытания на лабораторных животных (мышах)? Первое: значительное уменьшение нежелательных реакций от лечения, в том числе касающихся повреждения органов кроветворения (селезенка) и нарушений функций желудочно-кишечного тракта. Причем лигнины не снижают эффективность основного лечения.

- Часто перед онкологами встает проблема: они понимают, что для достижения успеха лечения нужно бы увеличить дозу химиопрепаратов, лучевую нагрузку. Но они видят, что пациент плохо переносит это лечение, и не могут назначить большие дозировки. Если же снизить негативное воздействие препаратов и облучения, можно было бы увеличить их дозировку, тем самым повысив эффективность лечения, - уточнил Владимир Быков, ведущий научный сотрудник лаборатории канцерогенеза.

- В нашем институте прицельно изучаются активные компоненты водорастворимой композиции лигнина - для объяснения его биологического эффекта на основании способности защищать печень. Защита печени - уже доказанное свойство композиции, оно важно не только в терапии онкобольных, но и в лечении гепатитов, - добавил Александр Жеребкер, научный сотрудник Сколковского института.

Доклинические испытания планируется завершить до 2023 года

Второе: у лабораторных мышей увеличивалась продолжительность жизни. Соединения лигнина уменьшали вероятность возникновения опухолей, в том числе после облучения ("вторичных раков"). Также можно предположить, что вещества, предотвращающие один из патологических процессов, будут эффективны для профилактики и лечения других.

Это означает, что природный полимер можно использовать и в схемах профилактики негативного воздействия различных канцерогенов на работников вредных производств. Есть еще одна область, где вытяжки из растений сослужат добрую службу: космос.

Эксперты заверили, что потенциальные препараты на основе соединений лигнина будут абсолютно доступными из-за доступности сырья (предполагается, что сырьевой базой станет древесина хвойных деревьев), причем сначала на рынок планируют выводить БАДы.