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16.09.2020 19:50
Рубрика: Культура

Лики блудного сына

Александр Сокуров оживил Рембрандта в Эрмитаже
Текст: Мария Голубкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8263)
В Петербурге открылась выставка "Lk 15, 11 - 32. Рембрандт. Посвящение. Александр Сокуров". Это уже вторая версия экспозиции на тему "Возвращения блудного сына" - главной картины главного музея страны: первая была создана для Русского павильона 58-й Венецианской биеннале современного искусства, которая состоялась в 2019 году.
Александр Сокуров умеет помогать размышлять о том, о чем раньше никто не задумывался. Фото: Сергей Николаев

Особый статус и особую символичность знаменитая работа Рембрандта, хранящаяся в Государственном Эрмитаже, приобрела в 2000 году. Тогда она стала символом Миллениума и католического Святого года милосердия. Евангельскую притчу о возвращении принято толковать как символ безусловной любви и всепрощения: блудный сын растратил свою часть наследства и совершил множество грехов, но отец все равно рад ему, будто воскресшему из мертвых. Сокуров же задается вопросом: каким вернулся этот человек, чего от него ждать?

В композиции живописного полотна центральное место занимает отец, обнимающий коленопреклоненного сына, лица которого не видно. В соответствии с замыслом Сокурова скульпторы Владимир Бродарский и Екатерина Пильникова придали их фигурам объем, превратили картину в скульптуру. Теперь сына можно рассмотреть. Но что в его лице увидит зритель?

- Мы искали портретного сходства, - признается Александр Сокуров, хотя и не называет реальный прототип. - Этот человек прошел воду и огонь, возможно, совершил убийство, но у него еще есть силы - куда он их применит?

Одним из возможных ответов на этот вопрос становится следующая скульптура - "Схватка", в которой сходятся отец и сын. При этом фигура отца обращена к масштабному видеополотну, составленному из фрагментов известнейших мировых шедевров и документальной хроники. При внимательном рассмотрении одна из групп людей оказывается многократно повторенным скульптурным изображением блудного сына, встречавшим зрителя в самом начале экспозиции. Но стоят они как "Граждане Кале" у Родена, что заставляет вспомнить об истории многочисленных войн... И все эти события как будто происходят на разных этажах огромного многоэтажного разрушенного здания, которое отсылает зрителя к образу "Вавилонской башни" Питера Брейгеля.

Фото: Пресс-служба Эрмитажа
В Эрмитаже открылась выставка "Пепел истории"

Экспозиция в Венеции располагалась в небольшом помещении с темными стенами. Белый зал Главного штаба потребовал новых решений: Сокуров хотел, чтобы всю экспозицию нельзя было охватить одним взглядом от входа. Поэтому в зале появляются медленно движущееся металлическое зеркало (его режиссер иногда использует в съемках) и подобие сцены или телестудии с софитами. Однако Сокуров уверен, что его "Посвящение" будет доступно и на самом простом, эмоциональном уровне.

- Мы воспроизвели народный, современный сюжет, - отметил он, отвечая на вопрос корреспондента "РГ". - В традиции искусства, в традиции Эрмитажа - помогать размышлять о том, о чем раньше никто не задумывался. Величие знаменитых художников заключается в том числе и в том, что они очень чувствовали человека. Нам надо бывать рядом с ними чаще и пытаться поместить себя в их сюжеты.

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