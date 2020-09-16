Спорткомплекс общей площадью 6,5 тысячи квадратных метров приспособлен для проведения соревнований любого уровня, включая международные турниры. Его строительство осуществлялось в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни".
В двухэтажном здании оборудованы высокотехнологичная ледовая площадка с шестью игровыми дорожками, а также три спортивных зала - тренажерный, аэробный и для дзюдо.
Тренировки в новом Центре уже начались.
Отметим, что петербургские спортсмены-керлингисты являются призерами крупнейших международных соревнований. В этом году в состав национальной сборной команды по керлингу вошли 48 представителей Северной столицы. По словам президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева, в планах - создание в Петербурге Всероссийского центра развития керлинга.
Кстати, в Смольном заверяют, что до конца этого года будет сдан еще один долгострой - ледовый комплекс для занятий зимними видами спорта на проспекте Маршала Новикова.
Контакт
Центр керлинга: Санкт-Петербург, Ириновский проспект, 40.