В Петербурге открылся Центр керлинга. Этим необычным для России видом спорта и прежде можно было заниматься на некоторых катках. Но специализированный объект появился впервые.

Спорткомплекс общей площадью 6,5 тысячи квадратных метров приспособлен для проведения соревнований любого уровня, включая международные турниры. Его строительство осуществлялось в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни".

В двухэтажном здании оборудованы высокотехнологичная ледовая площадка с шестью игровыми дорожками, а также три спортивных зала - тренажерный, аэробный и для дзюдо.

Тренировки в новом Центре уже начались.

Отметим, что петербургские спортсмены-керлингисты являются призерами крупнейших международных соревнований. В этом году в состав национальной сборной команды по керлингу вошли 48 представителей Северной столицы. По словам президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева, в планах - создание в Петербурге Всероссийского центра развития керлинга.

Кстати, в Смольном заверяют, что до конца этого года будет сдан еще один долгострой - ледовый комплекс для занятий зимними видами спорта на проспекте Маршала Новикова.

Контакт

Центр керлинга: Санкт-Петербург, Ириновский проспект, 40.