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16.09.2020 18:47
Рубрика: Общество

В Петербурге создадут систему учета суррогатных детей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге будет создана система учета детей, рожденных от суррогатных матерей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Северной столицы.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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К теме суррогатного материнства городские власти обратились после того как стало известно о том, что несколько десятков биологических родителей не могут воссоединиться со своими новорожденными детьми из-за закрытых границ. Только сейчас в детском доме № 3 находится 23 ребенка, которые рождены суррогатными матерями. Их биологические родители - иностранцы, но приехать в Россию и оформить документы на детей они не могут из-за пандемии.

Очевидно, что рано или поздно, ситуация разрешится и семьи воссоединятся. Но сложности с правовым статусом этих детей возникают сейчас.

На ситуацию обратила внимание детский омбудсмен в Петербурге Анна Митянина. По данным городского правительства, сейчас суррогатных детей из детского дома № 3 поставили на миграционный учет. Но всего с начала года в Петербурге зарегистрировано 128 детей, которые рождены суррогатными матерями. Соответствующие записи внесены органами ЗАГС. Все ли они воссоединились с родителями, не ясно.

Является ли эта цифра окончательной, также неизвестно. Информация в органах ЗАГС появляется лишь когда оформляется свидетельство о рождении ребенка и там проставляется соответствующая запись. Именно поэтому в городе и хотят создать систему учета суррогатных детей.

В регионах Общество Семья и дети Общество Соцсфера Демография Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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