В Заполярье девушку осудили на 14 лет за убийство прадеда-ветерана

Мурманский областной суд отправил за решетку 18-летнюю жительницу Ковдора за жестокое убийство прадеда-ветерана. Ее признали виновной в убийстве и разбое, сообщили в СУ СК России по Заполярью.

Трагедия произошла в июле 2019 года. Девушка решила ограбить своего 94-летнего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны. Она напала на него в прихожей квартиры и ударила его камнем по голове. Когда прадед упал, она добила его, нанеся еще шесть ударов. Однако, обыскав жилище, правнучка не нашла в квартире денег и скрылась с места преступления. Тело погибшего пенсионера обнаружил его сын.

- Суд приговорил ее к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - отметили в пресс-службе ведомства. - В законную силу приговор пока не вступил.

Ограничение свободы подразумевает ряд запретов, касающихся свободы передвижения. Осужденный должен будет соблюдать их в течение определенного срока после отбытия наказания.