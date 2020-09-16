Военные Балтийского флота помогли спасти иностранного моряка

Моряки Балтийского флота эвакуировали с борта голландского грузового судна члена команды, нуждающегося в срочной медицинской помощи.

Спасательная операция прошла в Финском заливе 15 сентября, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Сигнал поступил оперативным службам Ленинградской военно-морской базы БФ от дежурного капитана - координатора морского спасательного центра Санкт-Петербурга.

Помощь требовалась одному из членов команды грузового судна "EEMSBORG" (Нидерланды). При выполнении судовых работ он получил тяжелые травмы и нуждался в срочной госпитализации, его необходимо было эвакуировать в медицинское учреждение.

Спасательная операция очень быстро была организована оперативным штабом по разрешению кризисной ситуации Ленинградской ВМБ. К судну был направлен быстроходный патрульный катер "Раптор" со специалистами аварийно-спасательного отряда базы.

Метеоусловия были сложными, но военнослужащие Балтийского флота благополучно сняли раненого иностранного моряка с грузового судна и доставили его в Кронштадт. Там пострадавший был передан бригаде скорой помощи.