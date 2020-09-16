Жителя Сыктывкара осудили за осквернение памятника Ленину

Жителя Сыктывкара приговорили к двум годам лишения свободы за осквернение памятника Владимиру Ленину на Стефановской площади.

ЧП произошло в июле нынешнего года, сообщили в среду в пресс-службе Сыктывкарского городского суда. Мужчина, используя красящее средство, нанес изображение портового крана и надпись на фасад трибуны памятника вождю пролетариата. Против хулигана возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ - вандализм.

Приговором мирового судьи Куратовского судебного участка Сыктывкара мужчину приговорили к 1 году 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сложив наказание по другому приговору, по которому мужчина уже отбывает срок.

Но городская прокуратура, не оспаривая фактические обстоятельства дела, подала апелляционное представление на приговор. В итоге обвиняемому окончательно назначили наказание в виде двух лет строгого режима. Их приплюсовали к уже имеющемся сроку.