На службу астраханской медицины поступил специальный вертолет "Ансат".

С помощью этого транспорта пациентов из любого конца области будут доставлять в городские больницы. Служба санитарной авиации в регионе организована в рамках национального проекта "Здравоохранение".

"Ансат" - настоящая летающая скорая помощь. Это небольшой, маневренный вертолет отечественного производства. Его можно назвать летающим реанимобилем: на борту установлен аппарат искусственной вентиляции легких, кардиомонитор-дефибриллятор, инфузомат, кювез для транспортировки новорожденных, спинальный щит и все необходимые лекарственные препараты.

Сопровождать пациентов будут специалисты регионального центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, которые прошли специальное обучение. А полеты выполняет экипаж пилотов Национальной службы санитарной авиации из Санкт-Петербурга.

Винтокрылая машина способна совершать посадку в любое время года и практически в любом месте, на трассе, в городе. Без дозаправки летающий реанимобиль может лететь 450 километров со скоростью 180 - 200 километров в час.