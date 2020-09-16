После намеченной на будущий год реконструкции симферопольский парк имени Гагарина должен стать чем-то похожим на московское "Зарядье". Таким он видится руководству Крыма. Экологи предложили иной путь, который, по их мнению, может сохранить экосистему парка. Что не так с "городскими легкими" крымской столицы? Почему в парке исчезли соловьи и другие певчие птицы? Какие неисправимые ошибки уже допущены при уходе и чего нельзя допускать при разработке его новой концепции? Обо всем этом рассказали эксперты ассоциации "Экология и мир".

Здесь птицы не поют

Ландшафтный парк в центре Симферополя - такую идею заложил в основу самого большого городского парка Крыма автор его концепции, выдающийся архитектор Ефим Крикун. Живописные террасы междуречья двух Салгиров, минимум прямых линий, максимальная гармония с природой. Городские власти замысел автора поддерживали вплоть до развала Советского Союза. А дальше в жизни парка начались сплошные неприятности. Сейчас, когда на этот уголок города, наконец, обратили внимание, допущен целый ряд ошибок, отмечают экологи. Одна из них - покос травы "под ноль".

- Исчезли насекомые, которые в ней живут, - говорит заместитель председателя Крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов. - Не стало кузнечиков, шмелей, даже пчел редко встретишь. А раз нет насекомых, то нет и птиц, ими питающихся. В парке пропали соловьи и певчая славка. Остались только вороны, воробьи, голуби и дятлы.

Та же история произошла с кустарниками. От них в парке избавились, вроде бы как хорошо, но при этом не учли, что там постоянно гнездится несколько видов птиц. Водоплавающие виды обычно сами регулируют свою популяцию, мигрируя между водоемами. Если только у них не подрезаны крылья, как у редкой красной утки огарь или мандаринок на прудах Гагаринского парка.

- Эти водоплавающие, как и лебеди, действительно украшают водоем, но, если уж им подрезали крылья и они не могут улететь, значит надо делать остров в парке по-настоящему заповедным, - говорит гидробиолог, старший преподаватель кафедры геоэкологии факультета географии Крымского федерального университета Григорий Прокопов. - Необходимо его очистить от мусора, категорически запретить причаливать туда.

Еще большей ошибкой эксперт считает опрометчивое решение выпустить в пруды парка вьетнамскую красноухую черепаху. Эти вселенцы появились здесь всего пять-шесть лет назад, но за это время успели заметно потеснить аборигена - болотную черепаху.

- Красноухие черепахи агрессивны, они охотятся на молодь болотной черепахи, которая занесена в Красную книгу Крыма, - рассказал эксперт. - Есть подозрение, что эти вселенцы уже размножаются в наших водоемах. Они есть в прудах Ботанического сада КФУ. В прошлом году мы проводили подсчет особей и выяснили, что болотных и красноухих черепах примерно поровну.

Но эти ошибки людей хотя бы поправимы, чего нельзя сказать о гораздо большем уроне, нанесенном парку строительством.

Прикрылись Фукусимой

В начале 2000-х компании развернули настоящую войну за право застройки территории парка элитными многоэтажками. Один за другим по периметру зеленой зоны, а порой и внутри нее стали расти высотки. "Дом в парке" - так рекламировали новостройки будущим покупателям. В этой войне беспредела доходило до курьезных ситуаций, рассказывают экологи.

- Посмотрите на эту шеренгу японских сакур, - показывает молодые деревья, вытянувшиеся рядом с апартаментами, Андрей Артов. - Она появилась в результате этой войны между застройщиками и их клиентами.

Где-то на рубеже 2010 года, когда на месте несостоявшегося ледового дворца уже вырос спальный район, появилась еще одна влиятельная строительная компания, пожелавшая продолжить застройку рядом с уже возведенным домом неподалеку от Вечного огня. Городские власти новому застройщику благоволили, и дело дошло до проектирования. Когда жильцы элитных квартир узнали об этих планах и поняли, что будут жить уже не в парке, а внутри спального микрорайона, они забили тревогу, подняли общественность и добились закладки аллеи сакур "в память о жертвах землетрясения в Фукусиме" на месте предполагаемой стройплощадки. Об этой стороне субботника с высадкой деревьев тогда мало кто знал.

Высотки по краям парка - это самая большая и, увы, непоправимая ошибка в его истории, допущенная за последние 20 лет. Многоэтажные дома, которые видно из любой точки зеленого островка, разрушают эффект единения с природой, визуально уменьшают весь парк, делая его "прозрачным" для взгляда посетителей.

Все не поместятся

Экологи напоминают, что концепция парка была заложена его архитектором более полувека назад. Для сохранения того, что уже есть, эксперты предлагают создать особо охраняемую природную территорию "Ландшафтный парк им. Гагарина". Совершенно недопустимым при проектировании новых объектов в парке специалисты считают любое высотное строительство и большие плоскостные объекты типа футбольных полей, даже миниатюрных, или скейт-парков.

- Понятно, что и такие объекты городу тоже нужны, но это не означает, что нужно пытаться втиснуть их в одну сравнительно небольшую площадь, - говорит заместитель председателя Крымской ассоциации "Экология и мир". - Давайте развивать другие территории, их осталось не так много, но они есть. Парк вплотную приблизился к пику своей емкости. Дальнейшее увеличение динамической нагрузки на природу может погубить этот уникальный уголок природы.

Согласно действующим сегодня нормам, в общегородском парке должно быть 78 процентов озелененной территории, 16 процентов дорожного покрытия и шесть процентов объектов. Этот паритет уже нарушен не в пользу растений. Сегодня в Симферополе 245 гектаров зеленых насаждений. Экологи подсчитали, что на одного человека приходится семь квадратных метров, при том что для России нормой является 14 квадратных метров. А в Генеральном плане развития города, с учетом климатических особенностей Симферополя и Крыма, заложено 19 квадратных метров зеленых насаждений на человека.

Главным принципом размещения объектов архитектуры Гагаринского парка должна быть их скрытость, драпирование растительностью, а сами строения, за исключением колеса обозрения, не могут быть выше деревьев. А в первую очередь, считают специалисты, парку нужны квалифицированные ландшафтные дизайнеры и садовники. Такие работают в Ботаническом саду КФУ, их нужно привлечь на профессиональной основе к работе и здесь. И уж точно не следует вносить изменения в архитектуру и ландшафт по желанию очередного мэра или директора только потому, что кому-то из них так захотелось.

Тем временем

Власти Крыма объявили о планах концептуального изменения в развитии парка им. Гагарина в Симферополе. До конца октября должно быть сформировано техническое задание, после чего будет объявлен открытый конкурс на право разработки концепции парка. Победитель получит грант на эти цели в размере 1,2 миллиона рублей. Следующим этапом станет проведение проектно-изыскательских работ, оцененных в 30-40 миллионов рублей. Наконец на саму реконструкцию парка планируют потратить около 700 миллионов рублей. Работы начнутся в конце 2021 - начале 2022 годов.

Справка "РГ"

Создание парка им Гагарина в Симферополе было запланировано в начале 1960-х. Изначально проектная территория составляла 70 гектаров, но на этапе практической реализации она сократилась до 50 и со временем постоянно уменьшалась. Последнее сокращение площади произошло в марте 2011 года, когда Симферопольский горсовет принял решение сократить площадь парка до 36 гектаров. В сентябре 2019 году глава администрации города Наталья Маленко сообщила об увеличении площади парка до 57 гектаров за счет примыкающих зеленых зон, площади перед ДКП и пространства перед кинотеатром "Космос".