"Крепость Керчь" после реставрации станет крупным экскурсионным центром

В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике разработали базовую концепцию развития крепости. Документ позволит провести на объект необходимую инфраструктуру, отреставрировать памятники и подготовить интересные предложения для инвесторов. Как музей будет балансировать между принципами охраны наследия великого Тотлебена и его коммерческой привлекательностью, узнала корреспондент "РГ".

Дорога в крепость

- Открытие Крымского моста позволило нам осознать, что Керчь интересна туристам, - говорит заведующий научно-исследовательским отделом "Керченская крепость" Юрий Белик, проводя для нас небольшую экскурсию по главной цитадели крепости. - Ведь мы - первый объект, встречающий гостей на полуострове, и должны показать, что Крым - это богатое наследие, и оно выглядит достойно. Пока же у нас очень слабая инфраструктура. Дорогу к крепости только начали делать. Нужно будет что-то предложить гостям, потому что одних экскурсий уже мало - сегодняшние туристы побывали в Европе, Америке, Африке, они привозят свои впечатления сюда и начинают сравнивать.

На популярных сайтах путешествий посетители крепости пишут о своем восторге, о том, как прониклись историей города, самой крепости, красотой архитектурных форм памятника и инженерным гением Эдуарда Тотлебена, как "не могли сдержать слезы от нахлынувших чувств". И вместе с тем - как "брали с боем" пыльное бездорожье по пути к музейному объекту, где "даже на джипе страшновато пробираться".

Пройти по краю

- Мы получили крепость в ужасном состоянии от украинских военных: были сорваны ворота, сняты решетки XIX века, убрано мощение. Здания разбирались на строительные материалы, и в итоге разграблено все, - вспоминает генеральный директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина. - Зато здесь отличную рыбалку организовывали и охоту на фазанов... Когда мы это остановили, природа начала восстанавливаться.

Директор заповедника слегка волнуется: музей ждет оценки от Минэкономразвития РФ своего "Плана мероприятий и базовой концепции сохранения и развития Керченской крепости". Одобрение документа будет означать, что легендарный объект получит новую жизнь.

Фото: Мария Орлова/ РГ

- Сегодня делать из Керченской крепости только музей - это значит немного ущемить сам памятник, - считает главный хранитель музея-заповедника Наталья Быковская. - Использовать этот объект как крепость сегодня невозможно, но и как собственно музей он потеряет часть своей привлекательности. Он должен жить современной жизнью. При этом наша задача - сохранить наследие Тотлебена.

Начинать "новую жизнь" нужно с решения старых проблем - инфраструктурных. Но чтобы развивать объект дальше, нужны инженерные сети.

- Концепция развития крепости предполагает в первую очередь прокладку дорог, воды, газовых и электросетей, - объясняет Татьяна Умрихина. - Это позволит восстановить самые главные объекты. Вообще со времен Эдуарда Тотлебена их осталось более 400, из них 121 признан объектом культурного наследия. Там штольни, бесподобные подземные переходы. Где-то объектом наследия признана одна стена, фасад, и он должен остаться таковым. А внутри инвестор будет вправе делать что-то свое. Инвестпроекты - вторая часть концепции.

Эпоха боевой славы

Пройти по крепости за одну экскурсию невозможно: площадь архитектурного-ландшафтного памятника более 240 гектаров. Экскурсоводы водят туристов по четырем разным маршрутам к знаковым объектам.

- Крепость уникальна тем, что ни у одного здания фасад не повторяется! Даже ворота - их больше десятка сохранилось - ни одни не повторяются, - не устает восхищаться крепостью Юрий Белик, заведующий исследовательским отделом крепости. - Это завершение эпохи использования кирпича и камня в строительстве фортификационных сооружений.

Казармы крепости строились с учетом горького опыта обороны Севастополя и с оглядкой на лучшие европейские образцы: здесь должно было быть безопасно и комфортно, насколько это было возможно в 1860-1880 годы в понимании военных. Были грамотно продуманы бытовые детали - отопление, вентиляция, пути эвакуации.

- Когда в других крепостях еще было принято готовить и обедать в самой казарме, в керченской уже было введено раздельное приготовление и потребление пищи - это понятные нам санитарные нормы. Во время обороны Севастополя солдаты зачастую не имели ни санузлов, ни санчастей - здесь же была и санчасть, и госпиталь на 80 коек, и машины для фильтрации и опреснения морской воды, которую затем использовали для технических нужд. А офицерские санузлы даже сегодня выглядят очень удобными, - приводит примеры Юрий Белик. - В итоге Керченская крепость получилось дорогой, но при этом во время ее существования уровень заболеваний военнослужащих был в три раза меньше, чем в других крепостях.

Ворота открываются

Из военного подчинения крепость была выведена в 2003-2004 годах - ее передали под крыло Керченскому музею-заповеднику, придав статус объекта культурного наследия. В 2015 году архитектурно-ландшафтный ансамбль уже в России стал памятником федерального значения. Сегодня в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2024 года" на ее объектах и на природных участках полным ходом идут восстановительные работы.

Фото: Мария Орлова/ РГ

- Проведена реконструкция центральной группы ворот и рядом находящегося капонира N12, - перечисляет Юрий Белик. - Ворот мы не застали: здесь осталась страшная пузатая стена. Комплекс, построенный в 60-е годы ХIX - начале XX века, восстанавливался по архивным документам и старым фотографиям. В 2021 году мы торжественно откроем эти ворота.

На некоторых других воротах провели противоаварийные работы. Часть помещений, где в былые годы были и свинарники, и помойки, расчистили. С основных экскурсионных маршрутов убрали повалившиеся столбы и руины поздних построек. Что важно - сумели отстоять и оформить землю под памятником, гарантировав сохранение исторического ландшафта от сторонних посягательств. Теперь, говорят историки, крепость уже не стыдно показывать туристам.

На пороге перемен

- После утверждения концепции развития проектная группа приступит к составлению смет и технико-экономического обоснования, - говорит Татьяна Умрихина. - Здесь будет тяжелая геодезия: сначала пойдут минеры, потом археологи, наконец - строители. И если это случится, это будет расцвет крепости.

Алгоритм инвестиционного предложения будет одинаковым для всех, объясняет директор: провести работы для сохранения объекта и получить право на использование его или территории.

Человек среднего достатка, по задумке, сможет приехать в крепость на сутки-двое, остановиться в гостинице или кемпинге - территория должна превратиться в крупный экскурсионный центр.

- Конечно, здесь невозможно казино, - объясняет Юрий Белик. - Некоторые объекты культурного наследия должны оставаться мемориалами - на Аджимушкае не может быть шоу. Здесь тоже есть мемориальные зоны, и они останутся музеем. А в тех местах, где это уместно, где это не вредит крепости, - почему бы и нет. Мы можем нормально организовать экскурсионные маршруты: пешие, автомобильно-пешеходные, для велотуристов. Только на форте у нас четыре казармы, которые можно превратить в гостиницы - есть подобный европейский опыт, который показал, что такое предложение очень востребовано. И, конечно, музейные фонды: у нас сотни тысяч единиц хранения, которые могут здесь экспонироваться. На гигантских пространствах крепости можно делать выставки крупной военной техники. Наконец, здесь можно проводить городские фестивали, принимать реконструкторов.

А если вернуть здание офицерского собрания и сиреневый парк на мысе Ак-Бурун, где по праздникам гуляли горожане и проводились балы? Фундамент и цоколи исторического здания историки нашли. Нашли и контуры парка, сохранившиеся с царских времен. Осталось найти инвестора, который сможет после восстановительных работ использовать этот объект в соответствии с концепцией.

- Давным-давно назрела потребность создать в Керчи современный археологический центр. Мы готовы использовать для этого свои местности. Почему бы не сделать дополнительно центр подводных исследований, который может быть как государственным, так и частным. У нас есть большой причал - его можно приспособить для этих целей, - перечисляет Юрий Белик.

Подобные идеи не сможет профинансировать ни один бюджет - это миллиарды рублей. В этих условиях необходимо заранее установить "правила игры".

- Очень важно "на берегу" определять, что и как можно размещать в том или ином здании. И решать это должны архитекторы, строители, историки, - говорит Белик. - Для нас главное, чтобы здесь не было базара, шалманов. Для нас главное - сохранить крепость.

Фантазируя на тему будущего Керченской крепости, специалисты Восточно-Крымского музея ориентируются на опыт работы Эрмитажа, Петергофа, Михайловской батареи - они готовы использовать лучший мировой опыт устройства больших ландшафтных музеев.

- Нужно постоянно быть в русле современных технологий, - говорит Юрий Белик. - Понятно, что такое не делается за пятилетку - это будет многолетний труд реставраторов, историков, музейщиков, чиновников. Лет через 20 здесь будет круто. Да, здесь нельзя и не нужно на все наводить лоск - ведь это крепость, а не Ливадийский дворец. Но если мы не будем обращать внимание на свою историю, ее будут писать за нас. .

Комментарий

Арина Новосельская, министр культуры Республики Крым:

- Фактическая строительная готовность реставрационных работ в рамках ФЦП на объектах Керченской крепости на сегодня составляет 56 процентов. При этом полностью выполнены демонтажные работы, на завершающей стадии реставрационные, идет приспособление объекта культурного наследия федерального значения для современного использования. Сумма финансирования - более 118,1 миллиона рублей. Для рассмотрения и согласования в Минкультуры РФ направлен проект плана мероприятий и базовая концепция для сохранения и развития объекта с последующим включением в ФЦП.