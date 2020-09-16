На Дону два человека погибли в столкновении автомобиля с грузовиком

В Ростовской области при столкновении грузовика МАN и легкового автомобиля ВАЗ-21099 погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, авария произошла в 05:15 на 139-м километре автодороги Элиста - Зимовники​​​. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и врезался в идущий на встречу грузовик. От удара автопоезд MAN отбросило в кювет.

В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-21099 скончались на месте, шофер и пассажир грузового автомобиля отделались травмами.

Отметим, что с начала августа в Ростовской области произошло 238 ДТП, в которых погибли 52 человека и 296 оказались травмированы.