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16.09.2020 08:56
Рубрика: Происшествия

На Дону два человека погибли в столкновении автомобиля с грузовиком

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области при столкновении грузовика МАN и легкового автомобиля ВАЗ-21099 погибли два человека.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба МВД региона, авария произошла в 05:15 на 139-м километре автодороги Элиста - Зимовники​​​. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и врезался в идущий на встречу грузовик. От удара автопоезд MAN отбросило в кювет.

В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-21099 скончались на месте, шофер и пассажир грузового автомобиля отделались травмами.

Отметим, что с начала августа в Ростовской области произошло 238 ДТП, в которых погибли 52 человека и 296 оказались травмированы.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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