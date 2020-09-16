На Дону обнаружили неизвестное захоронение Великой Отечественной войны

На территории села Самбек в Ростовской области обнаружено ранее неизвестное захоронение времен Великой Отечественной войны. Криминалисты регионального управления СК России приступили к эксгумации и исследованию обнаруженных останков.

"При рытье котлована для будущего детского садика найдены костные останки. Предварительное исследование показало, что захоронение было сделано в 1942-1943 годах. По данному факту проводится доследственная проверка", - сообщили в прокуратуре региона.

Ход процессуальной проверки контролируется прокуратурой Ростовской области.

Во время Великой Отечественной войны на территории современного Неклиновского района области немцами была создана беспрецедентная по насыщенности пулеметными и артиллерийскими позициями линия обороны. Гитлер объявил линию Миус-фронта неприступной границей Рейха. Плотность дотов, дзотов и других оборонительных сооружений доходила до 20-30 единиц на квадратный километр. После многодневных и жестоких боев 31 августа 1943 года советским войскам удалось прорвать немецкую оборону.