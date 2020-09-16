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16.09.2020 20:53
Рубрика: Общество

На Кубани до 2 октября продлили режим повышенной готовности

Текст: Александр Ершов (Краснодар)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Постановление о продлении в Краснодарском крае до 2 октября режима повышенной готовности, связанного с коронавирусной инфекцией, подписал глава Краснодарского края региона. Как следует из документа, на Кубани по-прежнему сохраняется масочный режим в транспорте и при нахождении в закрытых помещениях.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Кроме того, как сообщили в пресс-службе администрации региона, продолжает действовать запрет на проведение деловых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с числом участников свыше 100 человек.

А жителям старше 65 лет, гражданам с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями необходимо соблюдать режим самоизоляции.

По данным властей, на сегодняшний день коронавирус подтвердился у 12 тысяч 658 жителей края. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 223,0. При этом выписаны с выздоровлением более десяти тысяч человек. 229 пациентов умерли.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

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