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Рубрика: Власть

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Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Российская газета - Неделя № 208(8262)
Весной 2018 года корреспондент "РГ" проехал по ряду ФАПов в заволжских районах Волгоградской области. В целом оснащение пунктов было на уровне. Но сказывалась нехватка самого главного - медиков. Как изменилась ситуация за два года?

В Ленинском районе самыми проблемными были села Каршевитое и Покровка. Удаленность и бездорожье... Но программа "Земский фельдшер" работает и дает результаты. "У нас теперь везде есть свой постоянный сотрудник, - не скрывает радости главный врач Ленинской ЦРБ Дмитрий Крайнов. - И со стороны люди приезжают работать, но в основном местные получают образование и остаются лечить земляков. В прошлом году мы ФАПы хорошо оснастили. Семь пунктов еще предстоит построить.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Программа "Земский врач" помогает решить жилищный вопрос

С этого года по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" медики, трудоустроившиеся "на земле", получают повышенные выплаты. В частности, 25 врачей, осевших в райцентрах, получили по миллиону рублей. А 16 специалистов, уехавших в глубинку, - по полтора. Фельдшеры получили по 750 тысяч рублей. Сейчас более 900 будущих врачей учатся по целевому набору в медуниверситете. Кстати, Волгоградская область стала первой в стране, где внедрена и целевая подготовка фельдшеров - обучение проводится за счет казны региона.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Елена Манукиян
В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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