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16.09.2020 17:40
Рубрика: Общество

В Апшеронском районе Кубани появился новый пеший турмаршрут

Текст: Дмитрий Степура (Краснодарский край)
Это путешествие для туристов, которые любят неспешные прогулки по расположенным в предгорном районе Кубани местам невероятной красоты. Новая тропа берет свое начало в долине реки Хадажка - правого притока Пшиша, проходит через сосновую рощу и плавно поднимается на отроги невысоких хребтов над городом Хадыженском.
Фото: Геннадий Аносов/РГ Фото: Геннадий Аносов/РГ
Фото: Геннадий Аносов/РГ

На тропе можно встретить дуб-великан, которому, по самым скромным подсчетам, 300-350 лет. Путь также проходит через сосняк, посаженный 60 лет назад.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Сочи открыли экскурсионный маршрут по стадиону "Фишт"

Маршрут закольцован, имеет два радиальных выхода на смотровые площадки, с которых открываются редкой красоты виды на Хадыженск, долину реки Пшиш, окраину станицы Кабардинской и плато Лагонаки.

В ясную погоду видны заснеженные вершины этого нагорья - Пшеха-Су, Фишт, а также горы Полба, Гейман, хребет Дереза. Длина тропы - около двух километров, время в пути неспешным шагом займет около двух часов.

Весь маршрут тянется под пологом леса, в приятной тени. По пути можно насладиться дарами природы - орехами, кизилом, ежевикой, шиповником. Верхняя часть тропы проходит через старые сады, где растут груши, яблони и алыча.

Накануне открытия активисты молодежного клуба Российского географического общества "ЭКОСфера" промаркировали тропу. Теперь заблудиться здесь невозможно, к тому же путь расчищен от сухостоя. Для приехавших издалека есть места на базе отдыха "Предгорье" у начала тропы, которую уже назвали "Хадыженской кругосветкой"

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодарский край: стратегия роста

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