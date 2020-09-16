В Ейском районе Кубани открылся первый интерактивный музей

В Ейске, приазовском городе с самобытным архитектурным обликом, который отмечают все его гости, теперь появилась новая точка притяжения. "Ейская землянка" - это интерактивный музей, созданный по инициативе местной епархии на территории парка имени Горького.

По сути, это настоящая землянка, вырытая в земле, в которой воссоздан быт войны. Проект, объединивший патриотическую молодежь, создавался почти полгода. Новый музей современного формата открыли накануне празднования 75-летия Великой Победы.

Спустившись под землю, каждый может здесь почувствовать себя участником тех далеких событий, примерить обмундирование и подержать в руках макеты оружия. Диорама боя со звуковыми и световыми эффектами добавляет ощущение реальности происходящего.

На столе лежит рассекреченная карта Азовской военной флотилии, а на стене, в рамке под стеклом, - самодельный крестик, который поисковики нашли на месте знаменитой конной "Кущевской атаки" в августе 1942 года, которую провели против наступающих фашистов кубанские казаки.

Поисковые работы продолжаются, и "Ейская землянка" будет постепенно пополняться экспонатами.