Ежегодно в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике проводят учет зубра, занесенного в Красную книгу Кубани. Сейчас здесь обитает около 1200 горных бизонов, и они активно осваивают новые места. Корреспондент "РГ" отправилась вместе с учеными в район высокогорного озера Алоус.

В эти дни у зубров начинается гон, и их крупные брачные стада легко наблюдать на альпийских лугах.

Эксперимент длиной в 70 лет

Основное средство передвижения по горам - лошади. От кордона Черноречья до озера - день пути в седле, однако нам повезло - до стоянки мы добрались за десять минут... на вертолете, который вез на подвеске крупные куски соли, чтобы выложить их на традиционных местах подкормки животных.

Спешная выгрузка рюкзаков, напутственные слова, общий снимок на память - и вот звуки двигателя тонут вдали, а долина снова погружается в звенящую тишину. Внимание привлекает камень с памятной табличкой. Надпись гласит: "Здесь, на горе Алоус в 1927 году были убиты последние на планете три кавказских зубра. Так один поступок человека прервал жизнь целого вида животных".

- Конечно, никто в точности не знает место гибели последнего зубра на Кавказе. Но факт остается фактом - в начале ХХ века вид самого крупного копытного животного Европы был полностью истреблен, остались лишь единицы, содержавшиеся в различных зоопарках и питомниках, - поясняет замдиректора по научной работе заповедника Николай Ескин.

Потребовалось около семидесяти лет, чтобы воссоздать вольную популяцию в границах прежнего ареала. В начале августа 1940 года из заповедника "Аскания-Нова", где содержался чистокровный представитель кавказского быка, доставили пять зубробизонов. Животным отвели поляну недалеко от кордона Киша. Новоселы быстро освоились, а позже их потомство начали скрещивать с самцами кавказско-беловежской линии. С 60-х годов стада перевели в дикую среду. А сегодня ученые заявили о стабилизации популяции. Группировки животных локализуются на пяти участках. И горный массив Алоус, пожалуй, один из самых интересных и сложных для исследования.

Туры, олени и... лис

На часах 10 утра. Небо затягивается облаками. Но мы все же решили подняться на зуб Алоуса и осмотреть окрестности. Под ногами еще свежая зелень субальпики, испещренная цветными пятнами цветов. Шагаю медленно, от увала к увалу, и вдруг слышу резкий посвист - в двухстах метрах на краю отвесной стены на страже застыла одинокая турица.

В следующий раз мы прошли вглубь - по отрогу к живописному цирку Хаджибея с прохладным озером в долине. Ветер изредка доносил до слуха густой рев. Неужели медведь? Однако вскоре удалось разглядеть с десяток оленей, отдыхавших на крутом склоне между горбатыми скалами. Самки грациозно переходили группками от одного места к другому, будто о чем-то секретничали, а в это время совсем рядом раздавался призывный зов рогаля.

- Очень странно, так как гон у оленей начинается позже, по первому снегу, - признается научный сотрудник Кристина Бибина.

...Мы сидим у палаток, пьем горячий чай и оживленно обсуждаем события дня. Кристина пятнадцать лет изучает экологию туров и серн. Хорошо знает горы, повадки животных.

- На учет нужно выходить рано - в четыре-пять утра - и совершать протяженный марш-бросок, - поясняет она. - Иначе многих животных просто не увидишь - в жару звери стараются уйти в лес либо спрятаться в тени камней. Туры и серны больно уж скалы любят, поэтому в "походе" за ними, на мой взгляд, надо иметь альпинистскую подготовку.

- Подпускают ли они к себе ближе?

- Самки-дозорные в стаде заметят тебя раньше, чем ты их, - отвечает Кристина. - Сторониться человека - нормальное поведение дикого животного.Правда, в заповеднике появились места - на Имеретинских озерах и Псеашхо, где туры перестали бояться. Один даже умудрился сжевать растяжки моей палатки.

И тут чья-то тень скользнула в траве. Неожиданным гостем оказался лис в "жилетке" из сбившегося летнего меха. Он явно думал полакомиться чем-нибудь, но не удалось. "Пусть ловит мышей", - слышу вердикт. Отчаявшись утащить хлеб, лис убежал, а с наступлением сумерек снова вернулся... с полевкой. Видимо, хотел показать, что охотник он удачливый.

Хрупкий баланс

Чтобы один раз попасть в успешный поход, нужно несколько неудачных. Зубров на хребте Алоус мы, можно сказать, по пальцам пересчитали, а ведь когда-то они жили здесь большой группировкой.

- Нам сейчас просто не повезло, и, похоже, они мигрировали в другое место, - отмечает Николай Ескин за сборами в обратный путь.

У зубра кавказского удивительная судьба. После того как восстановленный вид прекрасно вписался в "экологическую" нишу, отдельные зоологи пытались объявить его вне закона: мол, не чистокровный он, а гибрид. Да к тому же может испортить поселенных в Тебердинском заповеднике и Архызе беловежских зубров. Несмотря на научные споры, популяция горного животного чувствовала себя бодро и давала хорошее потомство, соответствуя всем критериям вида. А в 90-е его численность сократилась до 140 особей.

- В целом браконьерство существовало в заповеднике в том или ином виде всегда. Но за последние два десятка лет, благодаря усилению охраны, популяция зубра увеличилась в восемь раз. Сейчас им ничего не мешает восстановить свою географическую территорию, но этого не происходит, - продолжает Николай Борисович. - Они изменили свое поведение - теперь придерживаются высокогорья. Одна из причин кроется в том, что в 90-е годы были уничтожены зубры, чье поведение связано с лесом, зимовками в низинах.

К несчастью, убийство зубров происходит до сих пор. Так, в конце мая в Мостовском районе Кубани на дороге возле поселка Бугунжа полицейские обнаружили вооруженных до зубов браконьеров. При осмотре их автомобиля были найдены две переметные сумы со свежениной (позже экспертиза установила - это мясо зубра), а также полный боекомплект - АК-103 с глушителем, ИЖ-18 с фонарем на стволе, винтовка Мосина, четыре охотничьих ножа. Застигнутые врасплох, мужчины сначала сознались, что добыли двух горных быков, но затем отказались от своих слов.

Парадоксально в этой истории то, что при наличии исчерпывающих вещдоков, материалов дорожных камер видеонаблюдения и свидетельств местных жителей, не раз наблюдавших группу на "отдыхе" в Псебайском заказнике, дело за три с лишним месяца не сдвинулось с мертвой точки. Виновников... не нашли. Вернее, их начали искать в другом направлении - в лице главного госинспектора краевого министерства природы Сергея Грешнова, который с самого начала ходатайствовал о возбуждении следствия и активно помогал выявить факты нарушения. Пока вокруг этого расследования - очень много неясного...

В естественной природе у зубра нет врага. Огромный, горбоносый, с широким лбом, я увидела его в Мастаканской долине. Коричневое стадо просматривалось как на ладони - животные неспешно жевали обмытые недавним дождем листья лопуха. Вокруг звенящая тишина. И как же легко, подумалось мне, человек может ее нарушить...

Охота ради ремня

Причин уничтожения некогда многочисленных стад горных зубров специалисты называют несколько: Гражданская война, отсутствие охраны. Огромный урон наносили местные жители, противившиеся созданию заповедника, который бы ограничил их в праве на охоту.

"Стрелял я зубров потому, что нужда заставляла. Я жалел их и бил только по необходимости, - приводит слова одного из первых сотрудников заповедника Бессонова (бывший браконьер) общественный деятель Александр Оленич-Гнененко в своей известной книге "В горах Кавказа". - Всего я сам добыл шесть зубров, а было много таких охотников, которые безжалостно их уничтожали во всякое время во множестве; в сезон брали на ружье до двадцати голов. Жил в Майкопе такой человек - Самонин, владелец кожевенного завода. Он давал мне заказ на зубровые шкуры. Плата была двадцать пять рублей за шкуру. Самонин делал из зубровых шкур сбрую: хомуты, уздечки, шлеи. Лучшие кожи шли на приводные ремни для молотилок: две кожи на ремень. Брал Самонин за один ремень двести пятьдесят рублей. Так он наживался на нашем браконьерстве".