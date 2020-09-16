Новости

В Туркмении закрыли классы с обучением на русском языке 13:23
Германия хотела откупиться от США для снятия санкций с "Северного потока-2" 13:23
Минск и Москва обсудят выполнение дорожной карты по отмене роуминга 13:20
Критики назвали лучшие телесериалы года 13:17
Климатологи рассказали, из-за чего ускорилось таяние вечной мерзлоты 13:16
На Филиппинах разбился военный вертолет, экипаж погиб 13:13
Тесака обнаружили мертвым в СИЗО Челябинска 13:05
В учениях "Кавказ-2020" примут участие около 350 белорусских военных 13:00
Генри Кавилл рассказал о своем Шерлоке 12:57
Две модели Toyota оказались самыми востребованными у угонщиков 12:45
Названы самые аварийные трассы Москвы 12:38
Фото: Евгений Петросян впервые показал своего второго ребенка 12:34
Власти Испании хотят расследовать нарушения прав человека времен франкизма 12:34
Володин раскритиковал депутатов в возрасте за явку на пленарное заседание 12:34
Потери экономики Таиланда от COVID-19 будут больше, чем считалось ранее 12:28
Володин рассказал о разговоре с Путиным на тему открытия сессии 12:28
Лукашенко назвал мифом "нелегитимность выборов" в Беларуси 12:28
Урсула фон дер Ляйен предложила создать "Европейский союз здравоохранения" 12:11
Делимобиль пустил за руль водителей без стажа 12:03
ВТО обвинила США в развязывании торговой войны с Китаем 11:56
В Беларусь c рабочим визитом прибыла делегация во главе с Сергеем Шойгу 11:55
В Индонезии злостных нарушителей масочного режима послали копать могилы 11:30
МИД Японии заявил о намерении развивать отношения с Россией 11:25
И. о. главного тренера "Амура" сдал положительный тест на COVID-19 11:18
Сайт ФНС поможет разобраться с налоговыми уведомлениями 11:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 12:11
Рубрика: Общество

Великан на прицеле

Что удивило корреспондента "РГ" в научной экспедиции по учету зубров
Текст: Анна Юркова
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 208(8262)
Ежегодно в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике проводят учет зубра, занесенного в Красную книгу Кубани. Сейчас здесь обитает около 1200 горных бизонов, и они активно осваивают новые места. Корреспондент "РГ" отправилась вместе с учеными в район высокогорного озера Алоус.
Долгожданная встреча на горной заповедной тропе - вот он, настоящий зубр! Фото: Анна Юркова/РГ Долгожданная встреча на горной заповедной тропе - вот он, настоящий зубр! Фото: Анна Юркова/РГ
Долгожданная встреча на горной заповедной тропе - вот он, настоящий зубр! Фото: Анна Юркова/РГ

В эти дни у зубров начинается гон, и их крупные брачные стада легко наблюдать на альпийских лугах.

Эксперимент длиной в 70 лет

Основное средство передвижения по горам - лошади. От кордона Черноречья до озера - день пути в седле, однако нам повезло - до стоянки мы добрались за десять минут... на вертолете, который вез на подвеске крупные куски соли, чтобы выложить их на традиционных местах подкормки животных.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Экологи предложили создать ООПТ в Гагаринском парке Симферополя

Спешная выгрузка рюкзаков, напутственные слова, общий снимок на память - и вот звуки двигателя тонут вдали, а долина снова погружается в звенящую тишину. Внимание привлекает камень с памятной табличкой. Надпись гласит: "Здесь, на горе Алоус в 1927 году были убиты последние на планете три кавказских зубра. Так один поступок человека прервал жизнь целого вида животных".

- Конечно, никто в точности не знает место гибели последнего зубра на Кавказе. Но факт остается фактом - в начале ХХ века вид самого крупного копытного животного Европы был полностью истреблен, остались лишь единицы, содержавшиеся в различных зоопарках и питомниках, - поясняет замдиректора по научной работе заповедника Николай Ескин.

Потребовалось около семидесяти лет, чтобы воссоздать вольную популяцию в границах прежнего ареала. В начале августа 1940 года из заповедника "Аскания-Нова", где содержался чистокровный представитель кавказского быка, доставили пять зубробизонов. Животным отвели поляну недалеко от кордона Киша. Новоселы быстро освоились, а позже их потомство начали скрещивать с самцами кавказско-беловежской линии. С 60-х годов стада перевели в дикую среду. А сегодня ученые заявили о стабилизации популяции. Группировки животных локализуются на пяти участках. И горный массив Алоус, пожалуй, один из самых интересных и сложных для исследования.

Туры, олени и... лис

На часах 10 утра. Небо затягивается облаками. Но мы все же решили подняться на зуб Алоуса и осмотреть окрестности. Под ногами еще свежая зелень субальпики, испещренная цветными пятнами цветов. Шагаю медленно, от увала к увалу, и вдруг слышу резкий посвист - в двухстах метрах на краю отвесной стены на страже застыла одинокая турица.

В следующий раз мы прошли вглубь - по отрогу к живописному цирку Хаджибея с прохладным озером в долине. Ветер изредка доносил до слуха густой рев. Неужели медведь? Однако вскоре удалось разглядеть с десяток оленей, отдыхавших на крутом склоне между горбатыми скалами. Самки грациозно переходили группками от одного места к другому, будто о чем-то секретничали, а в это время совсем рядом раздавался призывный зов рогаля.

- Очень странно, так как гон у оленей начинается позже, по первому снегу, - признается научный сотрудник Кристина Бибина.

...Мы сидим у палаток, пьем горячий чай и оживленно обсуждаем события дня. Кристина пятнадцать лет изучает экологию туров и серн. Хорошо знает горы, повадки животных.

- На учет нужно выходить рано - в четыре-пять утра - и совершать протяженный марш-бросок, - поясняет она. - Иначе многих животных просто не увидишь - в жару звери стараются уйти в лес либо спрятаться в тени камней. Туры и серны больно уж скалы любят, поэтому в "походе" за ними, на мой взгляд, надо иметь альпинистскую подготовку.

- Подпускают ли они к себе ближе?

- Самки-дозорные в стаде заметят тебя раньше, чем ты их, - отвечает Кристина. - Сторониться человека - нормальное поведение дикого животного.Правда, в заповеднике появились места - на Имеретинских озерах и Псеашхо, где туры перестали бояться. Один даже умудрился сжевать растяжки моей палатки.

И тут чья-то тень скользнула в траве. Неожиданным гостем оказался лис в "жилетке" из сбившегося летнего меха. Он явно думал полакомиться чем-нибудь, но не удалось. "Пусть ловит мышей", - слышу вердикт. Отчаявшись утащить хлеб, лис убежал, а с наступлением сумерек снова вернулся... с полевкой. Видимо, хотел показать, что охотник он удачливый.

Хрупкий баланс

Чтобы один раз попасть в успешный поход, нужно несколько неудачных. Зубров на хребте Алоус мы, можно сказать, по пальцам пересчитали, а ведь когда-то они жили здесь большой группировкой.

- Нам сейчас просто не повезло, и, похоже, они мигрировали в другое место, - отмечает Николай Ескин за сборами в обратный путь.

Фото: WWF России
На Кавказе выпустили на волю четырех переднеазиатских леопардов

У зубра кавказского удивительная судьба. После того как восстановленный вид прекрасно вписался в "экологическую" нишу, отдельные зоологи пытались объявить его вне закона: мол, не чистокровный он, а гибрид. Да к тому же может испортить поселенных в Тебердинском заповеднике и Архызе беловежских зубров. Несмотря на научные споры, популяция горного животного чувствовала себя бодро и давала хорошее потомство, соответствуя всем критериям вида. А в 90-е его численность сократилась до 140 особей.

- В целом браконьерство существовало в заповеднике в том или ином виде всегда. Но за последние два десятка лет, благодаря усилению охраны, популяция зубра увеличилась в восемь раз. Сейчас им ничего не мешает восстановить свою географическую территорию, но этого не происходит, - продолжает Николай Борисович. - Они изменили свое поведение - теперь придерживаются высокогорья. Одна из причин кроется в том, что в 90-е годы были уничтожены зубры, чье поведение связано с лесом, зимовками в низинах.

К несчастью, убийство зубров происходит до сих пор. Так, в конце мая в Мостовском районе Кубани на дороге возле поселка Бугунжа полицейские обнаружили вооруженных до зубов браконьеров. При осмотре их автомобиля были найдены две переметные сумы со свежениной (позже экспертиза установила - это мясо зубра), а также полный боекомплект - АК-103 с глушителем, ИЖ-18 с фонарем на стволе, винтовка Мосина, четыре охотничьих ножа. Застигнутые врасплох, мужчины сначала сознались, что добыли двух горных быков, но затем отказались от своих слов.

Парадоксально в этой истории то, что при наличии исчерпывающих вещдоков, материалов дорожных камер видеонаблюдения и свидетельств местных жителей, не раз наблюдавших группу на "отдыхе" в Псебайском заказнике, дело за три с лишним месяца не сдвинулось с мертвой точки. Виновников... не нашли. Вернее, их начали искать в другом направлении - в лице главного госинспектора краевого министерства природы Сергея Грешнова, который с самого начала ходатайствовал о возбуждении следствия и активно помогал выявить факты нарушения. Пока вокруг этого расследования - очень много неясного...

В естественной природе у зубра нет врага. Огромный, горбоносый, с широким лбом, я увидела его в Мастаканской долине. Коричневое стадо просматривалось как на ладони - животные неспешно жевали обмытые недавним дождем листья лопуха. Вокруг звенящая тишина. И как же легко, подумалось мне, человек может ее нарушить...

Охота ради ремня

Причин уничтожения некогда многочисленных стад горных зубров специалисты называют несколько: Гражданская война, отсутствие охраны. Огромный урон наносили местные жители, противившиеся созданию заповедника, который бы ограничил их в праве на охоту.

"Стрелял я зубров потому, что нужда заставляла. Я жалел их и бил только по необходимости, - приводит слова одного из первых сотрудников заповедника Бессонова (бывший браконьер) общественный деятель Александр Оленич-Гнененко в своей известной книге "В горах Кавказа". - Всего я сам добыл шесть зубров, а было много таких охотников, которые безжалостно их уничтожали во всякое время во множестве; в сезон брали на ружье до двадцати голов. Жил в Майкопе такой человек - Самонин, владелец кожевенного завода. Он давал мне заказ на зубровые шкуры. Плата была двадцать пять рублей за шкуру. Самонин делал из зубровых шкур сбрую: хомуты, уздечки, шлеи. Лучшие кожи шли на приводные ремни для молотилок: две кожи на ремень. Брал Самонин за один ремень двести пятьдесят рублей. Так он наживался на нашем браконьерстве".

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В Беларусь c рабочим визитом прибыла делегация во главе с Сергеем Шойгу
Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья
Германия хотела откупиться от США для снятия санкций с "Северного потока-2"
Названы пять важнейших изменений в правилах дорожного движения
Медведева провела первую тренировку под руководством Тутберидзе
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году