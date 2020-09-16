В Краснодаре возбудили дело после исчезновения двух школьниц

В столице Кубани правоохранители возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух девочек 13 и 14 лет. Об этом в среду сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

- Сообщение о безвестном исчезновении школьниц поступило в полицию вечером 14 сентября. Указом и. о. руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, днем 14 сентября 2020 года подростки уехали на велосипедах из дома в пригородной станице Елизаветинская и до сих пор не вернулись. Сейчас на месте работают опытные следователи-криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Одновременно ведутся масштабные поиски пропавших школьниц - в мероприятии участвуют более 100 человек, в том числе полицейские, казаки и волонтеры.

Кстати

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения пропавших, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8(861) 224-45-59 или 02.