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16.09.2020 15:15
Рубрика: Происшествия

В Крыму из-за сбоя прекратили работать банкоматы и терминалы

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Из-за проблем с электроснабжением в центре обработки данных крупнейшего банка Республики Крым РНКБ на несколько часов перестали работать банкоматы и терминалы безналичной оплаты. Банк обещает в течение часа устранить сбой в ближайшее время.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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Многие крымчане, привыкшие рассчитываться банковскими картами в кафе и столовых, остались без обеда. Кто-то, приехав в магазин за покупками и набрав полную тележку товаров, был вынужден вернуться домой с пустыми руками.

- Работа банковской инфраструктуры была нарушена из-за неполадок в электроснабжении центра обработки данных банка, - уточнили в банке.

Неполадки привели к сбоям в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и платежных терминалов. Специалисты обещают устранить проблему в кратчайшие сроки.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным госучастием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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