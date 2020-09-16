В Крыму из-за сбоя прекратили работать банкоматы и терминалы

Из-за проблем с электроснабжением в центре обработки данных крупнейшего банка Республики Крым РНКБ на несколько часов перестали работать банкоматы и терминалы безналичной оплаты. Банк обещает в течение часа устранить сбой в ближайшее время.

Многие крымчане, привыкшие рассчитываться банковскими картами в кафе и столовых, остались без обеда. Кто-то, приехав в магазин за покупками и набрав полную тележку товаров, был вынужден вернуться домой с пустыми руками.

- Работа банковской инфраструктуры была нарушена из-за неполадок в электроснабжении центра обработки данных банка, - уточнили в банке.

Неполадки привели к сбоям в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и платежных терминалов. Специалисты обещают устранить проблему в кратчайшие сроки.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным госучастием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания.