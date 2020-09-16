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16.09.2020 12:00
Рубрика: Общество

В Ростове скончался генерал-майор МВД Вячеслав Нагоша

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Заместитель начальника главного управления МВД России по Ростовской области генерал-майор Вячеслав Нагоша скончался на 59 году жизни. Смерть офицера полиции наступила в ночь на 16 сентября.

Вячеслав Нагоша родился в 1962 году на Украине. Окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Неделина, а затем получил высшее юридическое образование. Начал службу в органах внутренних дел с должности участкового уполномоченного в Ростове-на-Дону, а в 1995 году стал начальником штаба в Железнодорожном ОВД города. Затем работал заместителем начальника городского УВД, а далее заместителем начальника штаба донского Главка.

За время службы неоднократно был отмечен государственными и ведомственными наградами.

"Руководство и личный состав ГУ МВД России по Ростовской области выражает искренние соболезнования родным и близким и оказывает всю необходимую помощь семье полицейского", - говорится в официальном некрологе.

О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно.

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