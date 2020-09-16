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16.09.2020 19:33
Рубрика: Власть

Военные РФ контролируют корабли НАТО в Черном море с суши, воды и воздуха

Текст: Юрий Гаврилов
В среду, 16 сентября, российские военные самолеты провели несколько полетов над Черным морем.
Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Сначала воздушное патрулирование над его нейтральными водами выполнили два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Затем наблюдательный рейд над Черным морем совершил противолодочный самолет Ту-142 морской авиации ВМФ. По сообщению Минобороны России, его маршрут был проложен в международном воздушном пространстве. По пути Ту-142 сопровождали истребители Су-30СМ Черноморского флота. В общей сложности его полет продолжался около пяти часов.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фрегат "Адмирал Эссен" следит за маневрами эсминца США в Черном море

Рейды Ту-22М3 и противолодочного самолета Ту-142 наши военные называют плановыми. Однако надо иметь в виду, что проводились они в тот момент, когда в Черном море находились несколько боевых кораблей стран НАТО. За последние сутки альянс усилил военное присутствие в этом регионе. Сейчас там маневрирует американский эсминец Roosevelt, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой ПРО Aegis. А еще - большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome. В среду в Черное море также зашли разведывательный корабль британского флота Enterprise с многолучевыми эхолотами и буксируемыми датчиками для сбора информации и быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma.

В какую сторону направлены их радары, догадаться несложно. Это побережье Крыма. Раньше западные адмиралы хотя бы пытались закамуфлировать свой интерес к полуострову и граничащей с ним российской территории участием в натовских маневрах. Теперь даже этого не делают. В официальном сообщении 6-го американского флота открыто говорится, что, к примеру, миссия эсминца Roosevelt связана с проведением регулярных морских операций и поддержкой своих союзников и партнеров в черноморском регионе.

Впрочем, эксперты уверены, что до прямого военного противостояния с нашими кораблями дело в любом случае не дойдет. Заход натовцев в Черное море явно спланирован для давления на Россию и психологической поддержки Украины. Мы такое уже не раз проходили. Чем все заканчивалось, хорошо известно. Продемонстрировав разноцветье флагов, натовцы чрез несколько дней убирались восвояси. Тем более что этого требует Конвенция Монтре. Она еще в 1936 году установила, что общий тоннаж военных кораблей нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тысяч тонн, а срок их пребывания ограничила 21 сутками.

Минобороны: Боевая авиация США все активнее действует у границ России

России есть что продемонстрировать нежеланным визитерам. У черноморцев в Крыму создана надежная противокорабельная и противоракетная оборона. Ее, в том числе, обеспечивают береговые ракетные комплексы "Бастион", современные боевые корабли, подлодки и морская авиация. Вот и в случае с эсминцем Roosevelt, ответ не заставил себя ждать. Вскоре после захода американского корабля в Черное море Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что силы и средства ЧФ непрерывно контролируют действия эсминца США. А непосредственное слежение за его маневрами осуществляет фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен".

Стоит иметь в виду, что сейчас другой американский ракетный эсминец - Ross - находится в Балтийском море. Там наши военные также круглосуточно отслеживают его перемещения.

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