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16.09.2020 10:29
Рубрика: Культура

Выставка раритетов царской России откроется в Ростове

Текст: Мария Воронова
16 сентября в Ростовском областном музее краеведения откроется выставка "За веру и верность", где будут представлены экспонаты из собрания реликвий Российского фонда культуры.
Фото: Ростовский областной музей Фото: Ростовский областной музей
Фото: Ростовский областной музей
Фото: Ростовский областной музей

В основу экспозиции легла коллекция русско-американского общества "Родина": картины, архивные документы, рукописи, награды, знамена и семейные драгоценности, которые в ХХ столетии были вывезены офицерами-белогвардейцами из России.

Среди уникальных экспонатов - погоны Крымского и Владикавказского корпусов, штандарты, наградные серебряные трубы и литавры, ордена, полковые иконы, а также автографы Александра III и рескрипты Николая II.

В Ростовском областном музее краеведения экспозицию можно посетить до 12 октября. С 16 октября по 10 ноября выставка будет представлена в Таганрогском художественном музее.

Справка "РГ"

Общество "Родина" было основано в 1954 году в США (в городе Лейквуд, Нью-Джерси) и стало одним из главных просветительских центров русского зарубежья. Задачей "Родины" была не только благотворительная помощь эмигрантам, но и бережное хранение исторических документов и реликвий, рассказывающих об истории России. В архив, собранный поколениями русских эмигрантов, вошли: печатные издания, рукописи, документы, фотографии и произведения искусства. Ранее многочисленные экспонаты, архив и библиотека хранились в Лейквудском музее, а в 1990-е годы коллекцию постепенно перевезли в Россию.

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