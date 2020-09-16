Житель Краснодара незаконно держал в квартире 16 редчайших змей

В обычной квартире Краснодара владелец незаконно содержал 16 редких питонов и удавов. Об этом сообщили в пресс-службе Южного управления Росприроднадзора.

По информации ведомства, сотрудники Росприроднадзора совместно с представителями прокуратуры Прикубанского округа выявили в помещении десять особей императорского удава (Boa constrictor imperator) и шесть особей коврового питона с ромбической окраской (Morelia spilota harrisoni).

Данные виды занесены в Приложение 2 конвенции СИТЕС. Стоит отметить, что в этот список включены животные, которые хоть и не обязательно находятся под угрозой исчезновения, но их вывоз за рубеж без специального разрешения запрещен, чтобы не допустить использование в непригодных для жизни условиях.

В данном случае документы, подтверждающие законность приобретения змей, хозяин не смог предоставить. Составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.35 КоАП РФ. Удавы и питоны были изъяты и переданы на ответственное хранение в самый крупный в Краснодаре зоопарк "Сафари-парк".