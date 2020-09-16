Житель Краснодара незаконно держал в квартире 16 редчайших змей

Новости

В Туркмении закрыли классы с обучением на русском языке 13:23
Германия хотела откупиться от США для снятия санкций с "Северного потока-2" 13:23
Минск и Москва обсудят выполнение дорожной карты по отмене роуминга 13:20
Критики назвали лучшие телесериалы года 13:17
На Филиппинах разбился военный вертолет, экипаж погиб 13:13
Тесака обнаружили мертвым в СИЗО Челябинска 13:05
В учениях "Кавказ-2020" примут участие около 350 белорусских военных 13:00
Генри Кавилл рассказал о своем Шерлоке 12:57
Две модели Toyota оказались самыми востребованными у угонщиков 12:45
Названы самые аварийные трассы Москвы 12:38
Фото: Евгений Петросян впервые показал своего второго ребенка 12:34
Власти Испании хотят расследовать нарушения прав человека времен франкизма 12:34
Володин раскритиковал депутатов в возрасте за явку на пленарное заседание 12:34
Потери экономики Таиланда от COVID-19 будут больше, чем считалось ранее 12:28
Володин рассказал о разговоре с Путиным на тему открытия сессии 12:28
Лукашенко назвал мифом "нелегитимность выборов" в Беларуси 12:28
Урсула фон дер Ляйен предложила создать "Европейский союз здравоохранения" 12:11
Делимобиль пустил за руль водителей без стажа 12:03
ВТО обвинила США в развязывании торговой войны с Китаем 11:56
В Беларусь c рабочим визитом прибыла делегация во главе с Сергеем Шойгу 11:55
В Индонезии злостных нарушителей масочного режима послали копать могилы 11:30
МИД Японии заявил о намерении развивать отношения с Россией 11:25
И. о. главного тренера "Амура" сдал положительный тест на COVID-19 11:18
Сайт ФНС поможет разобраться с налоговыми уведомлениями 11:14
В Киргизии по подозрению в халатности задержан экс-министр здравоохранения 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 12:57
Рубрика: Общество

Житель Краснодара незаконно держал в квартире 16 редчайших змей

Текст: Анна Юркова
Фото: Пресс-службе Южного управления Росприроднадзора Фото: Пресс-службе Южного управления Росприроднадзора
Фото: Пресс-службе Южного управления Росприроднадзора

В обычной квартире Краснодара владелец незаконно содержал 16 редких питонов и удавов. Об этом сообщили в пресс-службе Южного управления Росприроднадзора.

Фото: Анна Юркова/РГ
В горах Кубани зубры до сих пор остались мишенью для охотников

По информации ведомства, сотрудники Росприроднадзора совместно с представителями прокуратуры Прикубанского округа выявили в помещении десять особей императорского удава (Boa constrictor imperator) и шесть особей коврового питона с ромбической окраской (Morelia spilota harrisoni).

Данные виды занесены в Приложение 2 конвенции СИТЕС. Стоит отметить, что в этот список включены животные, которые хоть и не обязательно находятся под угрозой исчезновения, но их вывоз за рубеж без специального разрешения запрещен, чтобы не допустить использование в непригодных для жизни условиях.

В данном случае документы, подтверждающие законность приобретения змей, хозяин не смог предоставить. Составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.35 КоАП РФ. Удавы и питоны были изъяты и переданы на ответственное хранение в самый крупный в Краснодаре зоопарк "Сафари-парк".

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

Главное сегодня

В Беларусь c рабочим визитом прибыла делегация во главе с Сергеем Шойгу
Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья
Германия хотела откупиться от США для снятия санкций с "Северного потока-2"
Названы пять важнейших изменений в правилах дорожного движения
Медведева провела первую тренировку под руководством Тутберидзе
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году