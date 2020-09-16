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16.09.2020 11:30
Рубрика: Происшествия

Житель Сочи получил 17 лет за насилие над шестью детьми

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи мужчина признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Собранные следственным отделом по Адлерскому району Сочи краевого управления СКР признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении шести эпизодов преступлений по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

Следствие и суд установили, что с 27 августа по 3 сентября 2019 года житель Сочи на улице Ленина Адлерского района в отношении шести детей от пяти до 11 лет совершил насильственные действия сексуального характера. Подозреваемого задержали.

Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили права занимать должности, связанные с воспитанием детей и общением с ними в воспитательных учреждениях на 15 лет. Приговор не вступил в законную силу.

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