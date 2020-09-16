При челябинском отделении "Опоры России" создан комитет по защите прав на объекты интеллектуальной собственности.

- Сейчас перед предпринимателями открываются большие возможности для развития, выхода на международные рынки, - говорит исполнительный директор регионального отделения "Опоры России" Яраслава Слива. - Бизнес также вкладывает большие средства и силы в развитие брендов, создание уникальных продуктов, но при этом порой не задумывается о защите интеллектуального капитала.

Работа комитета будет состоять из трех основных блоков: просветительской деятельности, нормотворческой и практической борьбы с контрафактом и защиты добросовестных предпринимателей.

- Одна из острых проблем - троллинг: когда один игрок регистрирует известный товарный знак и либо не пускает на рынок конкурентов, либо предъявляет иски продавцам якобы контрафактного продукта, - поясняет председатель комитета юрист Сергей Гаврюшкин. - Широко известен пример с товарами "Маша и медведь", когда правообладатель подал около 10 тысяч исков. Объединив усилия, будем вырабатывать решения, помогающие противостоять злоупотреблениям.

Сами предприниматели отмечают, что особую важность представляет просветительская деятельность: часто они не задумываются о защите исключительных прав, пока не поступят иски от конкурентов. Например, у каждой компании есть сайт, при создании которого по незнанию часто нарушаются чьи-то авторские права.

Отметим, что комитет по защите прав на объекты интеллектуальной собственности будет оказывать поддержку предпринимателям на некоммерческой основе.