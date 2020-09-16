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16.09.2020 15:36
Рубрика: Происшествия

В Кургане директора техникума заподозрили в поборах со студентов

Текст: Валентина Пичурина (Курган)

Прокуратура вскрыла факты коррупции в Курганском техникуме сервиса и технологий. В отношении директора возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного надзорного органа.

Фото: iStock
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По данным ведомства, в учебном заведении по указанию руководства были организованы поборы со студентов и работников. Дирекция поручала мастерам производственного обучения подготовить ходатайства о материальном поощрении студентов в завышенном размере, не предусмотренным порядком распределения стипендиального фонда. А потом часть вознаграждения забирала обратно. Такая же схема использовалась и в отношении самих мастеров и преподавателей. Сначала им выписывали премии, а потом часть или даже всю премию они должны были вернуть. Деньги тратили по своему усмотрению.

Кроме того, в техникуме приспособились выплачивать за счет премий штрафы, наложенные Роспотребнадзором на директора учебного заведения. Таким образом, например, своей премией оплатила штраф завхоз.

- По результатам доследственной проверки в отношении директора возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Идет следствие, - уточнили в прокуратуре.

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