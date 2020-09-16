Курган остался без света из-за аварии

В Кургане произошло масштабное отключение электричества. Энергетики обещают дать свет в ближайшее время.

- Сегодня в 15:20 в городе произошло отключение части потребителей, - пояснила "РГ" заместитель начальника отдела по связям с общественностью в Кургане энергетической компании Елена Баженова.

Специалисты совместно со Свердловским региональным диспетчерским управлением приступили к устранению причин технологического нарушения. Ситуация находится на контроле руководства энергокомпании. Там обещают принять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки оперативно вернуть всем горожанам свет.