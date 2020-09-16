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16.09.2020 10:17
Рубрика: Общество

Мэрия Челябинска получила предупреждение из-за поборов в школах

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске проведены проверки школ по сообщениям о сборе якобы "добровольных пожертвований". В трех учебных заведениях факты поборов с родителей учащихся нашли подтверждение, сообщили в среду в прокуратуре региона.

Фото: iStock
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- В МАОУ "Многопрофильный лицей № 148" установлены факты принудительного сбора денег на материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе на приобретение рециркуляторов, необходимых для противодействия новой коронавирусной инфекции, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - В МБОУ "СОШ № 71" администрация организовала сбор саженцев, возложив на родителей обязанность компенсационной посадки зеленых насаждений на территории школы. А в МАОУ "СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 104" родителям предложили докупить необходимое количество учебников по основным образовательным предметам.

В связи с выявленными нарушениями главе Челябинска и председателю городского комитета по делам образования внесены прокурорские представления об устранении нарушений закона.

Руководителю лицея № 148 объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона об образовании при привлечении средств добровольных пожертвований. А в отношении директора школы № 71 возбуждено административное дело о самоуправстве (статья 19.1 КоАП РФ).

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры, отметили в ведомстве.

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