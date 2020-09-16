Победителем федерального конкурса авторского и экспериментального кино с отметкой "социально значимое" стал фильм уральского режиссера Ивана Соснина. Его картина "Далекие близкие" вошла в двадцатку проектов, съемки которых поддержит Минкультуры России. В список претендентов на субсидию ведомства попали еще 44 документальных и детских игровых фильма.

Сценаристы решили обратиться к неувядающей теме семейных ценностей, взяв за основу судьбы реальных и вымышленных персонажей. Например, в сюжете Ивана Соснина есть отсылка к его личной истории: отец с сыном путешествуют через всю страну на машине, а сам режиссер рос без отца. Это первый опыт работы Ивана с полным метром.

Сценаристы обратились к неувядающей теме семейных ценностей

- Новый сценарий по стилистике и настроению похож на то, что я делал раньше в короткометражных фильмах. Мы планируем съемки в нескольких местах - на Дальнем Востоке, Байкале и в Центральной России. Но дорога в картине послужит лишь фоном, ключевыми будут отношения героев в пути, - делится Соснин.

Производство картины курирует московская кинокомпания, под именем которой молодые уральские кинематографисты представляли конкурсный проект. К слову, столичные продюсеры вышли на команду из региона после выхода их короткометражного фильма с Алексеем Серебряковым в главной роли - тоже про отцов и детей. В прошлом году Ивана наградили за него на кинофестивале "Кинотавр".

Говоря о деньгах, режиссер признается: на авторском кино, как и на короткометражках, сложно много заработать. Он надеется, что новая картина, которую начнут снимать осенью, окупится. Ее релиз, по предварительным данным, намечен на август 2021 года. Сумма господдержки пока неизвестна (обычно государство покрывает до 75 процентов бюджета ленты).

Между тем

Под эгидой Всероссийского питчинга дебютантов и III Международного кинофестиваля "Предчувствие" на днях пройдет Челябинский питчинг для молодых режиссеров и сценаристов. Дебютанты до 35 лет смогут презентовать игровые и неигровые проекты экспертам индустрии и выиграть до миллиона рублей от Фонда президентских грантов, Союза кинематографистов России и администрации города, а также получить поддержку в продюсировании. Одним из лауреатов первого питчинга в 2019 году стал документальный фильм "Уральское дерби".