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16.09.2020 08:03

Комфортно работать, комфортно отдыхать

На Ирбитском молочном заводе открыли новый бытовой корпус
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 208(8262)
За последние пять лет на Ирбитском молочном заводе произошло немало значимых событий: в 2015-м запустили цех № 2 по производству кисломолочной продукции, в 2018-м - цех сушки молока в поселке Байкалово, а в сентябре 2020-го - большой хозяйственно-бытовой комплекс с раздевалками, комнатой отдыха и столовой на 100 мест. Оборудование кухни, установки для бесконтактного мытья и сушки рук - все помещения оснащены с учетом новых санитарных требований.
Просторная столовая рассчитана на 100 мест. Фото: Татьяна Андреева/РГ Просторная столовая рассчитана на 100 мест. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Просторная столовая рассчитана на 100 мест. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Решение о реализации инвестиционного проекта принимали совместно - трудовой коллектив Ирбитского молзавода, инженерно-технический персонал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На открытие комплекса в Ирбит приехал первый заместитель главы региона Алексей Орлов.

На первом этаже корпуса размещаются медицинский кабинет, гардероб верхней одежды на 400 мест, а также хозяйственно-бытовые помещения - душевые, санузлы и индивидуальные шкафчики для работников основного и вспомогательного производства. На втором этаже заводчане могут пообедать и отдохнуть.

- Пространство продумано до мелочей, учитывает интересы каждого сотрудника, - отмечает начальник производственного цеха Олеся Михайлова.

На заводе уверены: комфортные и безопасные условия труда - один из основных факторов, влияющих на производительность и безопасность труда. Сохранение здоровья работников - приоритетная социальная задача руководства Ирбитского молочного завода.

Пространство продумано до мелочей, учитывает интересы каждого сотрудника

- Мы стараемся работать на опережение, учитывая пожелания наших сотрудников. Обеспечиваем санитарную безопасность: выдаем средства индивидуальной защиты, регулярно проверяем состояние здоровья, - говорит генеральный директор завода Сергей Суетин.

Несмотря на автоматизацию большинства процессов, строительство бытового блока позволило создать дополнительные рабочие места. Десять месяцев назад на предприятие устроилась технолог общественного питания Татьяна Горбунова.

- Мне было интересно впервые запустить столовую полного цикла: у нас есть холодный и горячий цеха, мясо-рыбный, а также отдельное производство теста. Появились пароконвектоматы для тепловой обработки продуктов, готовить стало гораздо легче и быстрее, даже нарезку машина выполняет, - показывает кухню Татьяна.

В честь юбилея отмечен многолетний труд немалого числа заводчан. Это и микробиологи, и логисты, и работники строительного цеха. Штукатур-маляр Галина Хохлова, 20 лет отработав на Ирбитском молзаводе, рассказывает: на предприятии изменилось многое, кроме отношений в коллективе - с годами они только крепнут.

За 95 лет на заводе сложились целые трудовые династии - сначала на производство приходят родители, затем дети и внуки. Почему? По мнению заместителя главного бухгалтера Натальи Кокориной, люди прежде всего ценят стабильность - продукция предприятия востребована, а руководство внимательно относится к потребностям сотрудников.

Кстати

Дипломами и золотыми медалями всероссийской сельскохозяйственной выставки "АГРО-2020", на днях завершившейся в Челябинске, отмечена продукция Ирбитского молочного завода - молоко питьевое и сгущенное, творог и сметана.

Ежегодно выставка собирает более 150 участников - производителей продуктов питания, поставщиков сельхозтехники, а также муниципальные районы, которые демонстрируют свои достижения.

На этот раз в столице Южного Урала собрались компании из Свердловской, Курганской, Челябинской, Московской, Белгородской, Нижегородской, Ростовской, Вологодской областей, Республики Башкортостан и других регионов России.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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