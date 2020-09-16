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16.09.2020 16:23
Рубрика: Общество

Гены в узде

На Южном Урале намерены вывести новую породу лошадей
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 209(8263)
Через несколько лет в регионе обещают представить новую породу лошадей. Договоренность об этом с коневодами достигнута еще в прошлом году, и о ней областные власти напомнили на недавних конноспортивных соревнованиях в Троицке.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Результат, полученный после улучшения генов местных рысаков, позволит вновь "продемонстрировать красоту и силу животного, показать нашим детям, что его нужно сохранять и культивировать". Работа эта, отмечают специалисты, ведется с использованием селекционных достижений. Новая порода будет сочетать выносливость, приспособленность к условиям табунного коневодства башкирской лошади и в то же время иметь заводские признаки рысистых пород, что позволит сделать ее более рослой, сильной, с крепким костяком, чтобы она могла показывать и продуктивные, и спортивные качества.

На Южном Урале намерены поддерживать хозяйства, которые разводят племенных животных, субсидиями. Казенные средства, к примеру, получает фирма "Предуралье" - племенное хозяйство по разведению лошадей башкирской породы. Оно и будет базовым для создания особых челябинских скакунов. Процесс выведения новой породы достаточно длительный, отмечает областной министр сельского хозяйства Алексей Кобылин, подчеркивая при этом: о сроке достижения поставленной цели можно будет говорить после составления плана селекционно-племенной работы.

Интерес к этому направлению животноводства в регионе решили поддержать, усилив репутацию Троицка как центра южноуральского коневодства, для чего, в частности, намечена реконструкция городского ипподрома. По данным директора автономной некоммерческой организации "Троицкий центр по развитию коневодства" Сейрана Гогоряна, здесь появятся такие объекты, как закрытая трибуна на 300 мест с перспективой достройки и открытых трибун, две конюшни на 40 голов для временного содержания лошадей, манеж для конноспортивных занятий с детьми, а также административно-хозяйственное здание, автостоянка. Будут реконструированы две беговые дорожки протяженностью 1200 и 1600 метров. На эти цели из областного бюджета в течение 2021-2022 годов направят 120 миллионов рублей.

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