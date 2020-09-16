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16.09.2020 08:11

Попали в яблочко

На Среднем Урале решили увлечь школьников биатлоном
Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 208(8262)
Свердловская область стала регионом пилотного проекта биатлонной подготовки в школах. Так Средний Урал - родина пяти олимпийских чемпионов в этом виде спорта сможет сохранить базу для воспитания выдающихся биатлонистов.
Особая гордость уральских разработчиков - ортопедическое ложе винтовки. Фото: ФСО "Юность России" Особая гордость уральских разработчиков - ортопедическое ложе винтовки. Фото: ФСО "Юность России"
Особая гордость уральских разработчиков - ортопедическое ложе винтовки. Фото: ФСО "Юность России"

- Мы хотим создать в обычных школах все условия для занятий биатлоном, - рассказывает "РГ" автор проекта "Биатлон в школу - биатлон в ГТО" председатель Свердловского отделения физкультурно-спортивного объединения "Юность России" Юрий Громыко, - а именно: обеспечить ребят хорошим и удобным спортивным оружием.

Серийным производством биатлонных винтовок в России занимается один завод - "Ижмаш". Чтобы детям было проще учиться стрелять, уральцы решили оружие доработать. В итоге вместе с оружейниками Союза биатлонистов России удалось создать легкие и точные винтовки на базе ижевских МР-61, а также сборно-разборный пулеуловитель в комплекте с набором мишеней и мишенных установок. Затраты взяла на себя компания ФОРЭС.

- От винтовки заводского производства сложно добиться кучного выстрела, - объясняет бронзовый призер чемпионата Европы мастер спорта международного класса биатлонист Юрий Батманов, активно участвующий в проекте, - он непосредственно занимался разработкой оружия. - Мы закупаем в Ижевске трубку и спусковой механизм, остальное - собственное производство.

Разработчики на 380 миллиметров удлинили линию прицеливания, поставили качественный диоптрический прицел, доработали спусковой механизм и намушник - его делают так, чтобы использовать сменные мушки с защитной закрывающейся заглушкой.

Особая гордость уральцев - ортопедическое ложе винтовки. Его изготавливают из бука и ореха. Производство комплектующих разбросано по стране, финальная сборка происходит в Дмитрове.

- В юности мы даже мечтать не могли о такой винтовке! - говорит Юрий Громыко. - Сейчас готовы выпускать до полутора тысяч единиц оружия - достаточно для обеспечения инвентарем и школ, и секций.

Себестоимость винтовки - 29 тысяч рублей, именно по такой цене ее предлагают учебным заведениям. Модели более низкого качества, доступные на рынке, стоят около 80 тысяч.

Для хранения спортивного оружия и организации занятий стрельбой не нужно лицензий, специальных складов и прочего. Тренировки можно проводить в обычном спортзале или на открытом стрельбище. Директора школ, по словам Громыко, на предложение закупить спортивное оружие откликаются охотно - еще ни один не отказался.

- Вы бы видели глаза ребят, когда они берут в руки винтовку, делают несколько выстрелов и попадают в цель! - продолжает Юрий Громыко. - Вспоминаю один случай. Намечалось тестирование по нормам ГТО, я заглянул в одну школу к мальчишкам - человек девять их было, спросил, придут или нет. Ответили: не собираемся. Я показал фото винтовки, сказал, что есть возможность пострелять. Так они в итоге еще 40 товарищей привели!

Популяризируя школьный биатлон, авторы проекта планируют решить сразу несколько задач: находить юные дарования для большого спорта и приобщать подростков к здоровому образу жизни, в том числе путем выполнения норм ГТО, что в будущем даст стране физически подготовленных призывников.

Сейчас винтовки и другое разработанное уральцами оборудование проходит обкатку: в августе его использовали на этапе открытого чемпионата Свердловской области по школьному биатлону в Нижнем Тагиле. Финал состоится 18 сентября в Екатеринбурге на площадке спорткомплекса "Калининец", где ожидается около ста участников. Параллельно с турниром пройдут соревнования по многоборью ГТО.

- Наша компания участвует в развитии комплекса ГТО не только на Урале, но и по всей России, - говорит исполнительный директор ФОРЭСа Михаил Ловков. - В 2019 году мы поддержали проект "Юности России", профинансировав модернизацию биатлонных винтовок и универсальных мишенных установок к ним. Очень рады, что некоторые школы уже начали работать с новым инвентарем. Надеемся: вскоре таким оборудованием начнут оснащать и другие учебные заведения, спортивные секции и центры тестирования ГТО.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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