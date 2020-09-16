Эксперты отмечают:частные инвесторы в 2020-м устремились на фондовый рынок. Причем вопреки стереотипному мнению, что большие деньги водятся лишь в Москве, на долю жителей столицы приходится всего 11 процентов индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Свердловская область занимает четвертое место в стране по количеству ИИС, а ее соседи Ямал и Югра входят в топ-10 по распространенности ИИС среди населения (2,97 и 2,95 процента соответственно).

- Если год назад в России был миллион неквалифицированных инвесторов, то в марте 2020-го житель Среднего Урала стал двухмиллионным владельцем счета, а по итогам семи месяцев набралось уже 2,5 миллиона ИИС. Объем средств на них в первом квартале достиг 217 миллиардов рублей, - сообщил директор Уральского филиала Московской биржи Максим Костылев.

Главным драйвером, по мнению аналитиков, стало неоднократное снижение ключевой ставки: вслед за ней уменьшаются и ставки по депозитам, что подталкивает население вкладывать в другие инструменты.

Еще один фактор, способствующий росту интереса к фондовому рынку, - налоговый вычет. Согласно ст. 219 НК РФ владелец ИИС по типу А (от 400 тысяч до миллиона рублей) может вернуть 52 тысячи рублей НДФЛ в год. Чтобы вывести средства без потери права на льготу, ИИС должен просуществовать свыше трех лет. Закрыв ИИС по типу Б (от миллиона рублей) через три года, можно полностью освободиться от уплаты НДФЛ с дохода, а за четвертый год получить вычет. Вычетом по первому типу ИИС в 2018-м воспользовались 43 тысячи человек, в 2019-м - уже 80 тысяч. В среднем каждому государство вернуло 42 тысячи рублей. По ИИС типа Б программа заработала только в прошлом году, поэтому цифры не впечатляют: вычет получил 121 человек, средняя сумма - 96 тысяч рублей.

Старшее поколение все еще предпочитает банковские вклады, а экономически активная молодежь начинает пробовать другие форматы инвестиций

Разумеется, депозиты пока не сдали свои позиции. Согласно последнему исследованию УК "Альфа-Капитал" и холдинга "Ромир", старшее поколение все еще предпочитает банковские вклады как средство накопления. А вот экономически активная молодежь начинает пробовать другие форматы инвестиций. В выборку попали свыше тысячи жителей крупных городов России в возрасте 25-60 лет с капиталом от 100 тысяч рублей. Оказалось, что паями инвестфондов (ПИФов) располагают 15 процентов из них, но в ближайшем будущем такой вариант рассматривают уже 35 процентов. Причем среди людей 30-35 лет этот показатель еще выше - 41 процент. По данным Мосбиржи, играющее на фондовом рынке население 26 процентов своих средств вкладывает в ПИФы, 24 - в акции, 23 - в корпоративные облигации, 14 - в государственные ценные бумаги, 13 - в валюту. Наибольший интерес к ПИФам проявляют те, у кого на депозитах свыше трех миллионов рублей.

- У таких активов высокая ликвидность, к тому же защита от девальвации рубля. Если вы не "активный" инвестор, это лучший инструмент для вложения, - считает Максим Костылев. - Впрочем, физлица с большим интересом смотрят и на акции. Только в июле у нас добавилось 298 тысяч уникальных клиентов, сделки совершила 821 тысяча человек, тогда как два года назад было не более 100 тысяч. 69 процентов операций производится с российскими активами, но 24 августа мы начали торговлю ценными бумагами иностранных эмитентов. Все они доступны для неквалифицированных инвесторов. Уже в первый день было заключено 7,5 тысячи сделок на 410 миллионов рублей. Преимущество в том, что вы торгуетесь в российских рублях в российской юрисдикции, учет акций ведется в центральном депозитарии.

- Риск - обратная сторона высокого дохода. Если вы не готовы рисковать, выбирайте понятные инструменты с фиксированной доходностью, - развивает мысль коллеги Владимир Зотов, операционный директор казначейства УБРиР. - У облигаций федеральных займов доходность сопоставима с ключевой ставкой ЦБ. Но если для их приобретения использовать ИИС типа А (покупать ценные бумаги каждый год и получать вычет), то она составит уже 9,2 процента. Фактически вы даете в долг минфину, минуя посредников. По долгосрочным облигациям федерального займа с постоянным купонным доходом можно заработать уже 6,3 процента годовых. Плюс вычет - итого 10,5. Высокодоходные акции могут принести 10-20 процентов годовых. Если в инвестпортфеле будет не более десяти эмитентов с такой доходностью, дефолт одного полностью покроется прибылью от других.

Новичкам, которых фондовый рынок пока пугает, советуют воспользоваться услугой доверительного управления. В этом случае инвестор только выбирает стратегию, а перекладывает акции и облигации в портфеле уже брокер или банк - за комиссию. Интересно, что большая часть опрошенных "Ромиром" (57 процентов) оперирует своими активами именно через управляющие компании, а не самостоятельно. Люди объясняют такой подход доверием к профессионалам. Также причиной может быть отсутствие практики и времени, нежелание вникать во все тонкости самому.

Среди других полезных советов, прозвучавших в онлайн-клубе "Наши Деньги", организованном журналом "Эксперт-Урал", можно выделить такие: открывать ИИС выгоднее в конце года, а закрывать, наоборот, в январе. Тогда вы к апрелю сможете заявиться на налоговый вычет, ровно как и те, кто стал инвестором на несколько месяцев раньше. А вот закрыв ИИС в январе, получите и деньги, и право на вычет за предыдущий год. Если не выходит откладывать больше 100-150 тысяч в год, то по истечении трех лет имеет смысл закрыть старый ИИС и зарегистрировать новый. Накопленное пойдет в счет первого взноса, а с 400 тысячами вы уже сможете претендовать на вычет.

Впрочем, законодатели сейчас обсуждают возможные варианты смягчения правил. В частности, хотят отменить запрет на открытие только одного ИИС, позволить снимать средства со счета раньше трех лет. Все это поможет привлечь на фондовый рынок больше игроков.