Работники предприятий могут бесплатно обучиться финансовой грамотности по разным госпрограммам. Одну из них - управление личными финансами - курирует Минфин России. В Свердловской области она стартовала в этом году и уже охватила 30 компаний.

Обучение не случайно идет на рабочих местах. По данным Центра демографии и экологии человека РАН, около 40 процентов стрессов россиян связано с их материальным положением. Эмоциональное состояние человека, в свою очередь, влияет и на его работоспособность, поэтому уральские работодатели такую просветительскую деятельность одобряют. Более того, если человек научится грамотно распоряжаться деньгами, повысится не только его личное благосостояние, но и производительность труда, считает министр финансов области Галина Кулаченко.

На Среднем Урале оператором программы стал региональный центр финансовой грамотности (РЦФГ), созданный на базе УрГЭУ. В прошлом году он подписал соглашение о сотрудничестве с областной Федерацией профсоюзов, сейчас в работу включились 64 муниципалитета.

- Программа рассчитана на всех - от мастера производства до топ-менеджера. Наши консультанты рассказывают, как составить финплан, избежать мошенничества, сформировать "подушку безопасности" - курс содержит восемь тематических блоков. Цель - повысить грамотность потребителей в сфере финансовых услуг, - рассказывает руководитель РЦФГ Елена Овсянникова.

Желающих разобраться с личными финансами в регионе немало: заявки подают промпредприятия, клиентские агентства, компании по аудиту и продвижению бизнеса и т. д. Так, прошлой зимой лекции прослушали эйчары макрорегионального филиала "Урал" Ростелекома.

- По отзывам слушателей курса, его преимущество в обновлении знаний. Конечно, нужные сведения можно найти в Интернете, но структурированная подача материала от профессионалов помогает сориентироваться в информационном потоке, лучше спланировать расходы, инвестиции, - уверена замдиректора филиала Яна Лентач.

Она добавляет, что с введением режима ограничений такого рода обучение стало более востребованным. По словам одной из слушательниц курса , знания, полученные на вебинарах, удалось быстро внедрить в практику благодаря наглядным примерам. Ведь идти методом проб и ошибок дольше и труднее, чем действовать по готовой модели.

- Понимание, что нужно откладывать средства, было и раньше, но не хватало комплексного подхода. На курсе я научилась планировать создание финансовой "подушки", вести учет расходов, что позволило увеличить сумму моего сберегательного вклада в два раза. Эти навыки мне пригодятся и для рефинансирования ипотеки, а затем и создания инвестиционного портфеля, - делится мнением Анастасия Минеева.

Подобное обучение сотрудники проходят и в рамках федеральной программы для управленческих кадров "Лидеры производительности" от Минэкономразвития РФ. В ней участвует, например, Ирбитский молочный завод.

- Любой специалист должен знать базовые финансовые правила, чтобы разбираться не только в повседневных ситуациях, но и в производственных процессах. Для предприятия важно минимизировать затраты, а значит, и себестоимость конечного продукта. Даже рядовой сотрудник должен понять азы: реализация товара по меньшей цене не идет в убыток, позволяя компании переработать сырье и иметь стабильный потребительский спрос, - отмечает замдиректора молочного завода Наталья Хоробрых.

Справка РГ

Проект "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ" Минфин реализует совместно с Всемирным банком - соглашения подписали уже 49 регионов. В Свердловской области с ноября 2018 года действует комплексная программа финансового просвещения для разных аудиторий, от воспитанников детских садов до пенсионеров. В частности, для бизнеса обучение организуют Уральское ГУ Банка России и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.