На Урале военные устроили артиллерийскую дуэль

Артиллеристы гвардейской танковой дивизии провели артиллерийскую дуэль на полигоне Южного Урала. "Сегодня здесь завершилось учения, на котором отработали приемы контрбатарейной борьбы", - сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Сначала подразделения 152 миллиметровых буксируемых гаубиц 2А65"Мста-Б" и наземной артиллерийской разведки на комплексах "Зоопарк-1М" перебазировались в район выполнения боевых задач. Затем - подготовили и замаскировали огневые позиции, после чего засекли пуски ракет и выстрелы из тяжелого вооружения "неприятеля".

"На дальности до 40 километров "Зоопарк-1М" выявил огневые позиции противника, передав координаты на командный пункт артиллерии. Открыв беглый огонь, расчеты 2А65 "Мста-Б" не дали противнику покинуть огневые точки и вывезти свое вооружение", - рассказали в ЦВО.

Военнослужащие отрезали противнику пути отступления, вычислили и идентифицировали оставшиеся цели. "Добили" оппонента расчеты "Мста-Б" и самоходки 2С3 "Акация".

В учении приняли участие более 500 представителей подразделений артиллерии и обеспечения, расчеты беспилотников "Орлан-10". Также на территории округа сейчас проходят масштабные тренировки средств разведки с участием шести тысяч военнослужащих, они завершатся 20 сентября

Кстати

На 201-й военной базе расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" отработали поражение целей, имитирующих заглубленные командные пункты и стоянки военной техники условного противника. Выполнено более десяти различных огневых задач.