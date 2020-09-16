Не давать больше улицам имена людей предложил директор музея

В Екатеринбурге могут запретить давать улицам имена известных людей. С инициативой ввести трехлетний мораторий на название улиц в честь конкретных людей выступил глава комиссии по наименованиям топонимических объектов администрации Екатеринбурга, директор музея истории города Сергей Каменский.

Как рассказал он "Российской газете", сегодня в сфере городской топонимики сложился целый клубок проблем.

"Предложений назвать улицы именами известных людей к нам в комиссию поступает очень много - и от предприятий, и от депутатов, - поясняет инициатор идеи. - А новых улиц без названий мало. Да и те, признаться, на окраинах. Как быть, чье имя выбрать? Вот, к примеру, поступило предложение от мэра Екатеринбурга назвать одну из улиц именем умершего недавно Владислава Крапивина, удивительного писателя, на книгах которого растет уже третье поколение подростков. Его книгами зачитывался, и я сам".

Но есть и свердловский инженер с "Уралмаша" Борис Сомов. Он придумал уникальный пресс, который используют в производстве деталей лонжеронов Boeing и Airbus. Это человек, без которого не летали бы самолеты. Он входит в топ-100 мировой инженерии. "И тоже достоин, чтобы о нем помнили. А сколько еще известных и не менее достойных уральцев?" - задается вопросом председатель комиссии по наименованиям.

Трехлетний мораторий на имена известных людей в названиях улиц продлится как раз до 2023 года, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летний юбилей. За это время можно будет определить стратегию и тактику для названий улиц, площадей и парков. Как считает Сергей Каменский, память должна быть живая.

"Мы не должны превращать город в топонимическое кладбище, - говорит он. - Нужно устраивать интересные экскурсии по местам, где жили или еще живут выдающиеся люди. Записывать и хранить их интервью, пока они живы". А не ограничиваться мемориальной доской на доме после смерти, как это часто бывает.

"Потом мы удивляемся, почему люди часто не знают, чьим именем названа улица, на которой они много лет живут", - продолжает директор музея. Он уверен, что людям не очень хочется жить в мемориальной топонимике, тем более если она привязана к исторической и политической ситуации.

На заседание Думы Екатеринбурга, где обсуждалось предложение Каменского, автор идеи принес восемь портретов известных людей Екатеринбурга, чьими именами названы улицы. И предложил назвать, кто это. Депутаты сумели угадать только четверых.

Тогда руководитель комиссии по топонимике привел в пример район Солнечный в Екатеринбурге, где есть улицы Счастливая, Лучистая и переулок Золотистый. И на время действия моратория предложил давать улицам нейтральные названия.

Подробнее об этой инициативе и что о ней думают в других регионах, читайте в ближайшем номере "Российской газеты"