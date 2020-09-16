Челябинские экологические активисты заявляют, что воздух в южноуральской столице стал чище.

- В это сложно поверить, но за последние шесть лет уровень загрязнения снизился, - утверждают в общественной организации "АнтиСМОГ".

Защитники природы в своих выводах опираются на данные Росгидромета. Это несколько ключевых показателей, основные из которых - индекс загрязнения атмосферы, отношение наибольших разовых концентраций примесей и предельно допустимых, а также частота превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ.

Если раньше индекс загрязнения атмосферы был в диапазоне 7-13 единиц, сейчас он в пределах 5-6, заявляют экоактивисты. Уменьшилось, по их словам, присутствие в воздухе некоторых примесей, хотя здесь картина неоднозначная: формальдегида, к примеру, стало меньше, а фторида водорода - напротив, больше. По-прежнему на опасном уровне и содержание ряда загрязняющих веществ, скажем, бензапирена в воздухе в 2019 году в среднем было 1,8 ПДК.

Общее число зафиксированных превышений ПДК в Челябинске за последние годы сократилось втрое

Между тем общее число зафиксированных превышений ПДК за последние годы, оценивают экоактивисты, сократилось втрое, и на это, по их мнению, повлияли рекультивация челябинской городской свалки, а также затухающие эндогенные пожары на Коркинском угольном разрезе.

Однако, несмотря на позитив в цифрах, челябинцев по-прежнему беспокоят неприятные запахи. Горожане усматривают корень проблемы в своеволии промышленных компаний. Но экстремальное содержание веществ, образующих едкий "букет", зафиксировать, как правило, не удается. Концентрации некоторых примесей, объясняют этот парадокс общественники, могут не выходить за рамки нормативов, но быть достаточно высокими, чтобы ощущаться при вдыхании.

Между тем, констатируют "зеленые", состояние воздуха, несмотря на положительную динамику, далеко от идеала. В Челябинске более тысячи источников загрязнения атмосферы, поэтому ее защитники призывают земляков проявлять активную позицию, не молчать о проблемах, что поможет добиться более действенного общественного экологического контроля.

Свои разъяснения по поводу охраны воздушного бассейна дали также в региональном министерстве экологии. Там напоминают: по данным Челябинского гидрометцентра, в 2016-2017 годах загрязнение атмосферы в южноуральской столице определялось индексом "высокий", в 2018-2019-х показатель улучшился до значения "повышенный".

Перспективным подходом в ведомстве называют практику заключения соглашений с промышленниками, обязывающих их снижать наносимый природе урон. В прошлом году сотрудники минэкологии провели более 400 рейдов на производственных площадках, 50 из которых касались выбросов в атмосферу. За нарушения природоохранного законодательства к ответственности привлекли 94 должностных лица, выписали 14 предостережений и штрафы на сумму 1,2 миллиона рублей.

Большие надежды возлагаются и на создание в регионе территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды. В тестовом режиме она заработает в конце 2020-го, а в следующем году к ее данным в режиме текущего времени должны получить доступ все южноуральцы, что, как ожидается, позволит с большей точностью определять источники вредных атмосферных выбросов.