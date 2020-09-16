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16.09.2020 04:24
Рубрика: Общество

Чумовая авиация

Текст: Елена Мационг
Российская газета - Неделя № 208(8262)
12 сентября мир отметил День оказания первой медицинской помощи. Для Ямала, где из полумиллиона населения почти половина живет в местах, куда, как в песне, "только самолетом можно долететь", эта дата имеет особое значение.
В сутки санитарная авиация Ямала получает не менее десяти вызовов. Фото: Пресс-служба правительства Ямала В сутки санитарная авиация Ямала получает не менее десяти вызовов. Фото: Пресс-служба правительства Ямала
В сутки санитарная авиация Ямала получает не менее десяти вызовов. Фото: Пресс-служба правительства Ямала

В службу санитарной авиации Ямала за сутки поступает не меньше десяти вызовов из самых разных точек округа. Бригады, в состав которых входят фельдшер, врач анестезиолог-реаниматолог и при необходимости специалисты по профилям, готовы в любую минуту вылететь на помощь.

Фото: Архив компании "Газпром добыча Ямбург"
"Газпром" занялся ремонтом "дороги жизни" на Ямале

Как рассказывают врачи, чаще всего вылетать приходится при инфарктах и инсультах. Как, например, на фото. Оленеводу в тундре стало плохо. Упал, когда готовился перегонять оленей. При инсульте, как известно, экстренную помощь нужно оказать в первые три-четыре часа, иначе дело может закончиться последующей глубокой инвалидностью или смертью. Поэтому так важно, чтобы бригада прилетела максимально быстро и доставила пациента в профильную больницу.

К слову, вызвать вертолет санавиации тундровики могут практически из любой точки, даже из самого отдаленного чума, где нет сотовой связи, им специально за счет бюджета закупают спутниковые телефоны.

Советы

Партнер "РГ" газета "Белгородские известия" рассказала о некоторых медицинских заблуждениях при оказании первой помощи. Приведем три.

Помощь зеркала

Человек подносит зеркало к носу пострадавшего и рассчитывает увидеть запотевание. Это неэффективный прием. Лучше пользоваться правилом: слышу, вижу, ощущаю. Надо поднести ухо ко рту пострадавшего и повернуть голову на грудную клетку. Тогда вы будете слышать его дыхание, если оно есть, и видеть экскурсию (поднимание) грудной клетки.

Кровь из носа

Борьба с кровью из носа запрокидыванием головы назад. Так делать нельзя, потому что кровь может пойти через носоглотку, через гортань в желудок и спровоцировать рвоту. Кровавая рвота - очень опасно. В этом случае нужно, наоборот, наклонить голову вперед и затампонировать нос ватой с перекисью водорода.

Жгут на рану

Жгут можно накладывать, только если это обильное кровотечение. Если под больным нет лужи крови, то достаточно наложить давящую повязку и зафиксировать ее.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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