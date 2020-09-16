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16.09.2020 04:54
Рубрика: Происшествия

Без срока давности

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 208(8262)
Суд в Свердловской области взыскал крупную компенсацию с железных дорог в пользу женщины, получившей травму еще в 1974 году. Более того, железнодорожное руководство теперь должно выплачивать женщине пенсию: 9,2 тысячи рублей ежемесячно.

Как рассказали в Свердловском областном суде, в 1974 году Людмила С. попала под поезд, ей в тот момент было всего 13 лет.

Фото: iStock
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"Переходя железнодорожные пути, разделявшие ее поселок на две части, она не заметила движущийся на нее поезд, - рассказывают в суде. - Происшествие случилось на перегоне Менделеево - Григорьевская Свердловской железной дороги. Девочку на поезде доставили в Пермскую краевую клиническую больницу с ампутацией верхней трети бедра. В результате полученной травмы Людмиле была установлена вторая группа инвалидности".

С марта 1974 года Людмила С. была вправе претендовать на возмещение расходов, вызванных повреждением здоровья. А с момента наступления 15-летнего возраста - на возмещение вреда, связанного с утратой или уменьшением ее трудоспособности. Но ни она, ни ее родители тогда этим не озаботились. Впрочем, времена были другие, и привычки судиться и отстаивать свои права в широких массах не было.

"Однако данный вопрос возник только по прошествии значительного времени, когда в силу возраста женщина утратила трудоспособность", - рассказывают в суде.

Женщине назначена ежемесячная выплата за травму 1974 года

Любопытно, что, поскольку происшествие случилось в прошлом веке, судьям пришлось поднять Гражданский кодекс РСФСР, изучить и применить нормы, действовавшие на момент получения увечья. В итоге суд решил, что поскольку женщина потеряла общую трудоспособность с июня 2016-го, то именно с этого момента железные дороги должны выплачивать ей пенсию. Поэтому в ее пользу взыскано 418 тысяч рублей в счет прошлых платежей, и в дальнейшем Людмиле С. должны выплачиваться каждый месяц 9265 рублей в качестве возмещения вреда здоровью. Выплаты бессрочные с последующей индексацией. То есть время от времени компания должна повышать пенсию.

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