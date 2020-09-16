В этом году театры особенно тщательно готовятся к встрече со зрителями. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Стихи и борщи в Интернете

Тюменский Большой драматический театр (ТБДТ) кризис пережил, призвав в союзники всемогущий Интернет. Еще в марте здесь запустили ютюб-канал "Тюменское Большое драматическое телевидение", где всю весну практически каждый день бесплатно транслировали архивные спектакли, а для премьер устраивали платные закрытые показы. В группах ТБДТ в соцсетях актеры читали стихи, пели песни, проводили мастер-классы и экскурсии. Да что там - пекли пироги и варили борщи. Сам директор Сергей Осинцев, он же опытный радиоведущий, пару раз в неделю приглашал коллег на интервью "без галстуков" - получалось очень интересно. В первые месяцы самоизоляции, когда тюменцы в большинстве сидели по домам, рейтинг драмтеатра на интернет-площадках заметно вырос, хотя при этом учреждение культуры вернуло горожанам деньги за 14 тысяч билетов, заранее выкупленных до конца сезона.

Апофеозом антикризисной программы стала продажа билетов по цене от 150 до 5000 рублей… на воображаемую постановку. Возможно, кто-то назовет схему мошеннической, но по факту это благотворительный сбор средств в поддержку труппы. Он позволил получить более 150 тысяч рублей.

- Деньги потратили на съем квартир актерам и мелкие покупки для театра, - докладывает руководитель. - Самое главное - "антиспектакль" состоялся. Концерт-капустник для тех, кто помог коллективу в трудное время, дали 4 сентября, как раз в день старта 163-го сезона под названием "Возрождение".

В конце лета тюменская драма устроила традиционную распродажу абонементов. Больших скидок, как раньше, не было, но все же театр умудрился за два дня реализовать две тысячи билетов, причем 70 процентов - через онлайн-кассу.

Настрой на работу у команды положительный. И опытные артисты, и молодежь так соскучились по сцене, еще больше по зрителям, живому, а не виртуальному общению, что готовы трудиться от восхода до заката. Заработать нужно немало - на постановку одного спектакля здесь порой тратят до четырех миллионов рублей. Уже в начале октября театр представит публике премьеру - "Тартюф" в постановке петербургского режиссера Александра Баргмана.

Накопить на постановки и на крышу

Евгений Пономарев, директор Тобольского драматического театра имени Павла Ершова, старейшего в Сибири, показы через Интернет не считает чем-то выдающимся.

- Это словно подсмотреть за кем-то в замочную скважину, - рассуждает он. - Мне как главному и как актеру необходим натуральный обмен энергией.

Даже после снятия ограничений билет на спектакль, особенно для провинциального жителя, не предмет первой необходимости

В то же время руководитель понимает, что даже после снятия ограничений билет на спектакль, особенно для провинциального жителя, не предмет первой необходимости. Денег у людей стало меньше, найдут, куда потратить. Поэтому, конечно, когда сцены были закрыты, коллектив выходил во Всемирную сеть - чтобы получить моральную поддержку зрителей и, в свою очередь, помочь им справиться с депрессией на карантине. За несколько месяцев на виртуальную "Театральную прививку" откликнулись 70 тысяч человек из разных городов России. Как и тюменцы, тоболяки выкладывали в группы в соцсетях оцифрованные спектакли, продолжили начатый до пандемии проект "Говорю с тобой" о поэтах-юбилярах 2020 года - Пастернаке, Бродском, Ершове. Ко Дню Победы выпустили 12 видеороликов, в которых актеры читали стихи авторов военного времени.

С сожалением Евгений Пономарев вспоминает о начатых, но незавершенных спектаклях. Постановку "Прошлым летом в Чулимске" по Вампилову должны были сделать коллеги из ТБДТ и представить на суд зрителей в июне. Музыкально-драматическую работу "Усвятские шлемоносцы" совместно с Московским театром мюзикла планировали завершить к 9 Мая. Главный режиссер тобольской драмы Валерий Медведев приступил к "Вечеру" по Дудареву, адресованному возрастной публике. Скорее всего, до нового года коллектив выпустит лишь "Чулимск". Деньги, отложенные на него, давно потрачены. Как накопят вновь, так возобновят репетиции и работу цехов. По грантовому обязательству непременно нужно сдать спектакль "Однажды Гоголь вышел из кареты", материал для которого пишет и сам же ставит заслуженный артист РСФСР Станислав Губанищев. В листе ожидания - новинка "До свидания, овраг" по повести Константина Сергиенко. Даже по такому короткому списку видно: театр хочет работать.

- За 2019 год мы сыграли 440 спектаклей. Цена билета в пределах 300 рублей. Из заработанных средств вычитаем премии, траты на гастрольную деятельность, остальное делим на число новых постановок. Раньше по госзаданию их было шесть, сейчас четыре. В общем, самый дорогой спектакль нам обходится примерно в два миллиона рублей. Половина денег уходит на гонорар приглашенным режиссеру, художнику, хореографу, хормейстеру. На оставшееся заказываем декорации, костюмы, обувь, видеоконтент, - объясняет Пономарев.

Первые три месяца пандемии коллектив, по его словам, в финансовом плане особо не страдал: все сотрудники получали стопроцентный оклад с районными надбавками и даже частично премию. Никто не уволился, не сбежал. Однако переговоры о приеме в штат новых актеров пришлось приостановить - деньги нужно приберечь для более неотложных трат: предстоит поправить крышу и заново выложить гранитную плитку на крыльце.

В День открытых дверей большой зал драмы был заполнен, как велит санитарное предписание, наполовину: из 353 мест зрители заняли 176. Сколько это будет продолжаться, неясно. Чтобы скорее пополнить казну, театр мог бы удариться в легкоприбыльный жанр комедии, но пока этого не делает - пробует искать иные пути.

Продержались на бюджете

- С марта по июль 2019 года мы заработали пять миллионов рублей, за этот же период в 2020-м - около 600 тысяч, продавая билеты на следующий сезон, - рассказывает директор и худрук молодежного театра "Ангажемент" имени Виктора Загоруйко Леонид Окунев.

На период пандемии город оставил коллективу муниципального театра базовые ставки - о премиях речи не шло. Десять человек на два месяца отправили в отпуск без содержания. Директору пришлось ходить по кабинетам, убеждать, добиваться. В итоге "Ангажемент" к новому сезону подошел почти в полном составе, лишь одна актриса уехала из Тюмени в Москву - пробоваться в кино.

Смета на самый дорогой спектакль здесь в пределах двух миллионов рублей. Речь о "Бальзаминове". Вложились не столько в гонорар, сколько в декорации и костюмы. Директор говорит: можно, как екатеринбургский коллега Николай Коляда, накупить на рынке шляп с перьями и поставить спектакль-удивление-откровение за 10 тысяч рублей или, как москвичи, потратить очень много денег, но не вернуть и треть. А можно искать золотую середину. Кстати, муниципалитет выделяет "Ангажементу" 1,5 миллиона рублей на три спектакля.

За время пандемии "Ангажемент" представил премьеру по рассказу Сергея Козлова "Самый неизвестный солдат" на местном телевидении. Постановка, приуроченная к 75-летию Победы, вошла в федеральный проект "Большие гастроли", собрала 140 тысяч просмотров. Тем не менее сам Окунев онлайн-показы спектаклей не приветствует.

В театре очень рады, что удалось наконец стартовать "по-настоящему": 30 сентября зрителей ждет премьера "Остров сокровищ", над которой актеры работали в самоизоляции. Еще две новые работы покажут до конца декабря. Запланированы на осень и гастроли - в Ирбит и Пермь.